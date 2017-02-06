Новый контракт Спаллетти зависит от результатов «Ромы» в текущем сезоне

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти высказал мнение об игре прямых конкурентов команды – «Ювентуса» и «Наполи», а также рассказал, на какой стадии находятся переговоры по новому контракту с клубом.

«Ювентус» очень силен, эта команда впереди других клубов Серии А по всем аспектам, но мы способны составить им конкуренцию. Да, «Наполи» тоже силен. Эти команды дают мотивацию побеждать в каждом матче, потому что в противном случае они тут же уйдут вперед. Если мы находимся в такой компании, значит тоже являемся сильной командой. Мой новый контракт? Это зависит от наших результатов. Только после того, как сезон завершится, будут приниматься какие-либо решения», – заявил специалист.

«Рома» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А.