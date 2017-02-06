Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсьяль: «Не верьте газетам, я не хочу покидать «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль успокоил свои поклонников и болельщиков «красных дьяволов», заверив их, что не намерен покидать манкунианцев. Ранее 21-летний игрок заявлял, что его раздражает сидеть на скамейке запасных. Также сообщалось, что француз может перебраться в «Севилью».

    «Не верьте газетам. Там одна ложь. Вперед, «Юнайтед»!» – написал Марсьяль на своей странице в Twitter.

    В текущем сезоне футболист принял участие в 22-х поединках, отметившись шестью мячами и пятью голевыми передачами.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 февраля 2017, 00:06

      Хорошие слова ,оставайся в МЮ за тобой будущее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 6 февраля 2017, 19:26

      не надо его отпускать...потенциал у него бешеный просто...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > GenghisKhan 6 февраля 2017, 20:02

      Согласен.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11