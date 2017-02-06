Марсьяль: «Не верьте газетам, я не хочу покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль успокоил свои поклонников и болельщиков «красных дьяволов», заверив их, что не намерен покидать манкунианцев. Ранее 21-летний игрок заявлял, что его раздражает сидеть на скамейке запасных. Также сообщалось, что француз может перебраться в «Севилью».

«Не верьте газетам. Там одна ложь. Вперед, «Юнайтед»!» – написал Марсьяль на своей странице в Twitter.

В текущем сезоне футболист принял участие в 22-х поединках, отметившись шестью мячами и пятью голевыми передачами.