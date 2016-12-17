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    Марсьяль: «Сидеть на скамейке раздражает, действительно раздражает»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал, как он относится к недостаточному количеству игровой практики.

    «Сидеть на скамейке раздражает, действительно раздражает, но это испытание, которое нужно преодолеть, все зависит от твоего прогресса.

    Это сложно, потому что все, чего хочется – это иметь возможность помочь команде, а в запасе этого сделать невозможно.

    Но таков выбор, и это приходится принять», – сказал Марсьяль.

    Напомним, футболист перешел в «МЮ» летом прошлого года за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: talkSPORT

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    17.12.2016 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 17 декабря 2016, 11:30

      футболист должен играть, а не на банке сидеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 17 декабря 2016, 06:40

      Бери Депая и марш в спартак чемп выигрываете и к Конте с Абрамовичем в Челси с руками и ногами возьмут

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