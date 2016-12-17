Марсьяль: «Сидеть на скамейке раздражает, действительно раздражает»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал, как он относится к недостаточному количеству игровой практики.

«Сидеть на скамейке раздражает, действительно раздражает, но это испытание, которое нужно преодолеть, все зависит от твоего прогресса.

Это сложно, потому что все, чего хочется – это иметь возможность помочь команде, а в запасе этого сделать невозможно.

Но таков выбор, и это приходится принять», – сказал Марсьяль.

Напомним, футболист перешел в «МЮ» летом прошлого года за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.