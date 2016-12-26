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    Марсьяль может отправиться в аренду в «Севилью»

    Как информирует RMC, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Севилье». «Рохибланкос» уже вступили в переговоры с представителем 21-летнего игрока. Речь идет об аренде, в услугах француза заинтересован лично главный тренер испанского клуба Хорхе Сампаоли.

    Ранее сообщалось, что рулевой «красных дьяволов» Жозе Моуринью не слишком хочет отпускать Марсьяля в другой клуб до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше АПЛ футболист записал в свой актив один гол и три результативные передачи в 10-ти встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 27 декабря 2016, 15:39

      лучше в крылья)))

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