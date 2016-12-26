Марсьяль может отправиться в аренду в «Севилью»

Как информирует RMC, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Севилье». «Рохибланкос» уже вступили в переговоры с представителем 21-летнего игрока. Речь идет об аренде, в услугах француза заинтересован лично главный тренер испанского клуба Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось, что рулевой «красных дьяволов» Жозе Моуринью не слишком хочет отпускать Марсьяля в другой клуб до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше АПЛ футболист записал в свой актив один гол и три результативные передачи в 10-ти встречах.