Слуцкий устроит прощальный ужин с игроками ЦСКА на сборе в Кампоаморе

В понедельник, 6 февраля, на второй сбор ЦСКА, проходящий в испанском Кампоаморе, прилетел экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

В планы специалиста входит посещение двух контрольных матчей красно-синих – с «Эсбьергом» (сегодня) и «ЛАСКом» (7 февраля), а также прощальный ужин, который он намерен организовать для игроков, тренерского штаба и персонала команды.

Слуцкий руководил ЦСКА с октября 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами тренер трижды выигрывал РФПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16) и по два раза завоевывал Кубок (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Кроме того, в его активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата России.