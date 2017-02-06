Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий устроит прощальный ужин с игроками ЦСКА на сборе в Кампоаморе

Слуцкий устроит прощальный ужин с игроками ЦСКА на сборе в Кампоаморе

6 февраля 2017, 14:12
15

В понедельник, 6 февраля, на второй сбор ЦСКА, проходящий в испанском Кампоаморе, прилетел экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

В планы специалиста входит посещение двух контрольных матчей красно-синих – с «Эсбьергом» (сегодня) и «ЛАСКом» (7 февраля), а также прощальный ужин, который он намерен организовать для игроков, тренерского штаба и персонала команды.

Слуцкий руководил ЦСКА с октября 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами тренер трижды выигрывал РФПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16) и по два раза завоевывал Кубок (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Кроме того, в его активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sir_Alex
1486379901
Всем по биг-маку с колой!
Ответить
Etiainen
1486383064
снизошел)) уже все забыли про тебя)
Ответить
fantom23
1486383757
Прощай,Леня.....
Ответить
neofizer
1486384923
позднее зажигание..
Ответить
Victor1961
1486386342
Лучше позже, чем никогда!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1486386841
Мужик сказал-мужик сделал..
Ответить
RUSARM
1486387110
О нем уже забыли,решил напомнить о себе!!!
Ответить
subbotaspartak
1486389734
Привёз с собой пивоварку, Предсезонка насмарку.
Ответить
richi
1486394128
Кто о чем, а вшивый о бане. Ужин - именно то, о чем нужно думать.
Ответить
Protosser
1486450132
Уже ужинали же "напоследок"... Сколько жрать-то?)
Ответить
Главные новости
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
7
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
6
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+