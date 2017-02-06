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    Слуцкий устроит прощальный ужин с игроками ЦСКА на сборе в Кампоаморе

    В понедельник, 6 февраля, на второй сбор ЦСКА, проходящий в испанском Кампоаморе, прилетел экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

    В планы специалиста входит посещение двух контрольных матчей красно-синих – с «Эсбьергом» (сегодня) и «ЛАСКом» (7 февраля), а также прощальный ужин, который он намерен организовать для игроков, тренерского штаба и персонала команды.

    Слуцкий руководил ЦСКА с октября 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами тренер трижды выигрывал РФПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16) и по два раза завоевывал Кубок (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Кроме того, в его активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 14:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 февраля 2017, 09:48

      Уже ужинали же "напоследок"...
      Сколько жрать-то?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 6 февраля 2017, 19:34

      Посмотрел игру ЦСКА с" Эсбьером" и еще раз увидел,что команда еще очень долго будет отмываться от стратегии и тактики Слуцкого.Перемен очень мало.Но главная проблема в исполнителях.Таких не обученных игроков,которым платят бешеные деньги нужно гнать и очень далеко.Особенно своим "мастерством" отличался Дзагоев.И ещё поворачивается язык говорить о своих планах на Европу.Теперь его и в "Аланию"не возьмут.У Гончаренко не завидная судьба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 6 февраля 2017, 18:15

      Кто о чем, а вшивый о бане. Ужин - именно то, о чем нужно думать.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 февраля 2017, 17:02

      Привёз с собой пивоварку,
      Предсезонка насмарку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 6 февраля 2017, 16:18

      О нем уже забыли,решил напомнить о себе!!!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 февраля 2017, 16:14

      Мужик сказал-мужик сделал..

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 6 февраля 2017, 16:05

      Лучше позже, чем никогда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 февраля 2017, 15:42

      позднее зажигание..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 февраля 2017, 15:40

      5050 с ленорычем поляну накрыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 6 февраля 2017, 15:22

      Прощай,Леня.....

      1
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