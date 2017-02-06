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    Гендиректор «Динамо»: «Вопрос о выкупе прав на Панченко будет решаться ближе к лету»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что вопрос с приобретением нападающего ЦСКА Кирилла Панченко будет решаться ближе к окончанию сезона. Первую часть чемпионата 27-летний игрок провел за бело-голубых на правах аренды. Ранее сообщалось, что форвард, принадлежащий армейцам, близок к переходу в «Локомотив».

    «Панченко – игрок «Динамо» на правах аренды. Аренда годовая. Вопрос о выкупе игрока будет решаться ближе к лету. Но не все будет зависеть от «Динамо», многое будет зависеть от желания самого игрока, захочет ли он остаться у нас на наших условиях.

    Желание сохранить Кирилла у «Динамо» есть», – добавил собеседник агентства.

    В текущем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив 15 голов и одну результативную передачу в 20-ти матчах.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 февраля 2017, 18:54

      На разных позициях может Панченко играть, поэтому Гончаренко в нём будет заинтересован.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2017, 13:04

      Панченко вернётся в ПФК ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > vladimir-7 7 февраля 2017, 10:24

      Будет не плохо,если ЦСКА вернёт его!

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