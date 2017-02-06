Гендиректор «Динамо»: «Вопрос о выкупе прав на Панченко будет решаться ближе к лету»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что вопрос с приобретением нападающего ЦСКА Кирилла Панченко будет решаться ближе к окончанию сезона. Первую часть чемпионата 27-летний игрок провел за бело-голубых на правах аренды. Ранее сообщалось, что форвард, принадлежащий армейцам, близок к переходу в «Локомотив».

«Панченко – игрок «Динамо» на правах аренды. Аренда годовая. Вопрос о выкупе игрока будет решаться ближе к лету. Но не все будет зависеть от «Динамо», многое будет зависеть от желания самого игрока, захочет ли он остаться у нас на наших условиях.

Желание сохранить Кирилла у «Динамо» есть», – добавил собеседник агентства.

В текущем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив 15 голов и одну результативную передачу в 20-ти матчах.