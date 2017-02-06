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    Романцев верит в удачную карьеру Аленичева

    Известный российский специалист Олег Романцев считает, что тренерская карьера его воспитанника Дмитрия Аленичева в будущем сложится вполне удачно.

    – Можно считать, что уход Аленичева из «Спартака» стал для вас одним из неприятных событий 2016 года?

    – Естественно. Я слежу за своими ребятами. И мне не нравится, когда они вынуждены сдавать свои позиции. Надеюсь, это временно. И у Аленичева, как у тренера, все сложится хорошо.

    – Уже покинув «Спартак», Егор Титов отметил, что в их с Аленичевым команде не было семьи. И что из-за больших зарплат некоторые игроки стали считать себя великими.

    – У меня таких проблем не возникало. Тогда зарплаты в «Спартаке» по меркам высшей лиги были средние. А что касается семьи, о которой говорил Титов, то если команда ею не является, то результата не добьется. Могу привести пример из своей практики. Мы играли на четыре фронта: чемпионат, Кубок, Лига чемпионов, а еще Кубок Содружества, к которому относились очень серьезно. Поэтому много времени проводили на сборах. И вот наконец наступают три недели отпуска.

    Я был уверен, что ребята захотят отдохнуть, ведь наверняка надоели друг другу хуже горькой редьки. Но выяснилось, что все без исключения футболисты вместе с женами собрались в Таиланд. Мне стало приятно. И я тоже присоединился с женой и детьми. Великолепно провели время: насмеялись, нашутились, расслабились. Кстати, ничего не запрещал – отдых есть отдых. Потом вернулись и снова взялись за работу.

    Напомним, Аленичев покинул должность главного тренера «Спартака» в августе 2016 года по собственному желанию после поражения в матче квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа. Его сменил итальянец Массимо Каррера, с которым красно-белые на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 февраля 2017, 13:32

      А я - нет.

      1
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      Рейтинг: +108

      dimsok 6 февраля 2017, 11:10

      Удачи Аленичеву, это он заложил фундамент, а Карррера отшлифовывает уже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 февраля 2017, 11:03

      Правильно, потому что успех команды закладывался отчасти ещё в межсезонье.

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 6 февраля 2017, 10:32

      урезать всем зарплату

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