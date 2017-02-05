Лаказетт хочет сменить команду летом

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт с большой долей вероятности покинет французский клуб в период летнего трансферного окна.
«Думаю, летом мне нужна будет смена обстановки», — цитирует форварда Canal+.
В текущем сезоне француз забил 18 голов в 19-ти матчах национального первенства. 25-летний Лаказетт находится на втором месте в списке бомбардиров Лиги 1, уступая четыре гола форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани.
Прошлым летом сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вест Хэма». За игроком также следил «Арсенал».
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.
Источник: Бомбардир.ру