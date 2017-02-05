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    Лаказетт хочет сменить команду летом

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт с большой долей вероятности покинет французский клуб в период летнего трансферного окна.

    «Думаю, летом мне нужна будет смена обстановки», — цитирует форварда Canal+.

    В текущем сезоне француз забил 18 голов в 19-ти матчах национального первенства. 25-летний Лаказетт находится на втором месте в списке бомбардиров Лиги 1, уступая четыре гола форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани.

    Прошлым летом сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вест Хэма». За игроком также следил «Арсенал».

    Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 23:52
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