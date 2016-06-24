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    «Вест Хэм» предложил за Лаказетта 52 миллиона

    «Вест Хэм» готов заплатить за форварда «Лиона» Александра Лаказетта 52 миллиона евро.

    Напомним, что в середине прошлого месяца лондонцы предлагали за 25-летнего форварда 40 миллионов евро и тогда французы ответили отказом.

    По данным Get French Football News, Лаказетту не интересен вариант с «Вест Хэмом», однако решение должен принимать президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

    За последние два сезона Лакасетт забил за «Лион» 48 голов.

    Источник: Voetbal International

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    24.06.2016 09:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      artturchik 24 июня 2016, 11:48

      Это АПЛ детка)) там посмотри какие призовые за телевизионные контракты, сразу все будет понятно

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2016, 09:27

      Ничего себе у Вест Хема бюджет на трансферы

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