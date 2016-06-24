«Вест Хэм» предложил за Лаказетта 52 миллиона

«Вест Хэм» готов заплатить за форварда «Лиона» Александра Лаказетта 52 миллиона евро.

Напомним, что в середине прошлого месяца лондонцы предлагали за 25-летнего форварда 40 миллионов евро и тогда французы ответили отказом.

По данным Get French Football News, Лаказетту не интересен вариант с «Вест Хэмом», однако решение должен принимать президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

За последние два сезона Лакасетт забил за «Лион» 48 голов.