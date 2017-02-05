Конте уверен, что гол Алонсо в ворота «Арсенала» был забит по правилам

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что в эпизоде с первым голом его команды в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ не было нарушения правил со стороны Маркоса Алонсо. Напомним, что после столкновения с игроком синих защитник «канониров» Эктор Бельерин потерял сознание и был заменен.

«В АПЛ такие голы всегда засчитываются. В борьбе за мяч Алонсо просто выпрыгнул выше Бельерина и смог реализовать момент.

Я удивлен, что в Англии говорят об ошибочности засчитанного гола. В Италии, возможно, это могло бы быть так. Но здесь это правильное решение. В Англии постоянно возникают ситуации такого рода. Это нормально.

Возможно, в другом чемпионате мы обсуждали бы этот момент, но сегодня говорить просто не о чем», – заявил Конте.