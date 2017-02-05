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  • Конте уверен, что гол Алонсо в ворота «Арсенала» был забит по правилам

Конте уверен, что гол Алонсо в ворота «Арсенала» был забит по правилам

5 февраля 2017, 13:20
18

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что в эпизоде с первым голом его команды в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ не было нарушения правил со стороны Маркоса Алонсо. Напомним, что после столкновения с игроком синих защитник «канониров» Эктор Бельерин потерял сознание и был заменен.

«В АПЛ такие голы всегда засчитываются. В борьбе за мяч Алонсо просто выпрыгнул выше Бельерина и смог реализовать момент.

Я удивлен, что в Англии говорят об ошибочности засчитанного гола. В Италии, возможно, это могло бы быть так. Но здесь это правильное решение. В Англии постоянно возникают ситуации такого рода. Это нормально.

Возможно, в другом чемпионате мы обсуждали бы этот момент, но сегодня говорить просто не о чем», – заявил Конте.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Арсенал Алонсо Маркос Бельерин Эктор Конте Антонио
Комментарии (18)
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S.sol
1486290241
Тут он конечно лукавит. Но победили по делу. Молодцы.
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Gullit 76
1486290766
Алонсо выпрыгнул лучше,выиграл эпизод и перед ударом по мячу ударил локтем по голове.Если будут такие правила"по Конте" то 3-4 в каждом матче будут выносить.Например Ибре понравится, он сам горазд так забивать.
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Docentusa
1486291266
ПРавильно сказал! Это Англия , детка!!!
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pntrz
1486291631
да что говорить в одну калитку играли
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Asbjorn
1486292009
Выиграли то по делу,но локтем он знатно влетел,плюс травму нанес
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Abbey Road
1486293538
там была мужская игра встык.... непонятно другое - почему голкипер не прыгнул, только взглядом провожал, даже руку убрал....
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Дополнительная минута
1486295223
чисто всё было
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Lesha VV
1486296873
По каким ещё правилам ? Боёв без правил . Нарушение чистое . За это можно и красную карточку дать . А выиграл Челси по делу . Все всякого сомнения.
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evge78
1486300304
Конте уверен, что гол Алонсо в ворота «Арсенала» был забит по правилам, потому что это Англия. Это нормально. Если же подобный этому гол забьют в ворота "Челси", то гол не будет забит по правилам, потому что это Англия. И это не нормально.
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Факус
1486302438
О какой чистой игре тут может идти речь? Позицию Беллерин может и проиграл, но это не повод бить ему локтем в висок. Насколько я помню, за удар локтем в борьбе за верховой мяч дают красную, не?
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