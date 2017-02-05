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    Конте уверен, что гол Алонсо в ворота «Арсенала» был забит по правилам

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что в эпизоде с первым голом его команды в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ не было нарушения правил со стороны Маркоса Алонсо. Напомним, что после столкновения с игроком синих защитник «канониров» Эктор Бельерин потерял сознание и был заменен.

    «В АПЛ такие голы всегда засчитываются. В борьбе за мяч Алонсо просто выпрыгнул выше Бельерина и смог реализовать момент.

    Я удивлен, что в Англии говорят об ошибочности засчитанного гола. В Италии, возможно, это могло бы быть так. Но здесь это правильное решение. В Англии постоянно возникают ситуации такого рода. Это нормально.

    Возможно, в другом чемпионате мы обсуждали бы этот момент, но сегодня говорить просто не о чем», – заявил Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.02.2017 13:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 февраля 2017, 20:10

      "Возможно, в другом чемпионате" вот это и плохо, правила одни должны быть, хоть Челси и по делу выиграли, но с этой трактовкой достали, это западные двойные стандарты.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 февраля 2017, 18:32

      в мяч играл

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 февраля 2017, 17:30

      Это апл,тут не бабско-испанский футбол... Да и всё равно счёт 3.1,даже если и не засчитали бы.

      0
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      Рейтинг: +44

      Факус 5 февраля 2017, 16:47

      О какой чистой игре тут может идти речь? Позицию Беллерин может и проиграл, но это не повод бить ему локтем в висок. Насколько я помню, за удар локтем в борьбе за верховой мяч дают красную, не?

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Факус 5 февраля 2017, 20:05

      Жёлтую.

      0
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      Рейтинг: +38

      evge78 5 февраля 2017, 16:11

      Конте уверен, что гол Алонсо в ворота «Арсенала» был забит по правилам, потому что это Англия. Это нормально. Если же подобный этому гол забьют в ворота "Челси", то гол не будет забит по правилам, потому что это Англия. И это не нормально.

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 5 февраля 2017, 15:14

      По каким ещё правилам ? Боёв без правил . Нарушение чистое . За это можно и красную карточку дать . А выиграл Челси по делу . Все всякого сомнения.

      1
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 > Lesha VV 5 февраля 2017, 15:31

      А почему не зеленую:-))))

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 5 февраля 2017, 14:47

      чисто всё было

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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road > Дополнительная минута 5 февраля 2017, 15:23

      довел твой рейтинг до плюс 30, чтобы "оживить" твой профиль... приятного общения на сайте... P.S. привлек твой оригинальный ник, я бы до такого не додумался )))))))))))))

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      Рейтинг: +7808

      BarStep 5 февраля 2017, 14:29

      Конте прав, Бельерин проиграл позицию и в целом эпизод - выпрыгнул позже и намного ниже. Удар головой об локоть Алонсо был после его удара по мячу...

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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 5 февраля 2017, 14:18

      там была мужская игра встык.... непонятно другое - почему голкипер не прыгнул, только взглядом провожал, даже руку убрал....

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 февраля 2017, 13:53

      Выиграли то по делу,но локтем он знатно влетел,плюс травму нанес

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