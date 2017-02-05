Оланаре: «Вернблум постоянно шутит, поднимает настроение»

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре считает хавбека Понтуса Вернблума главным юмористом команды. По словам форварда, такие люди очень важны для коллектива.

– Да, у меня большой такой «джип», как вагон. На нем одно удовольствие быстро ездить. Гольфмобили? Тоже ничего (смеется). После тренировок иногда сажусь в него, беру с собой Вернблума и едем в гостиницу.

– Почему именно шведа?

– Ой, он очень веселый. Постоянно шутит, поднимает настроение. Такие люди просто необходимы любой команде. Не знаю, возможно, с ним еще погоняем наперегонки на гольфмобилях. Чуть позже. Сейчас все мысли о тренировках.

Напомним, что соглашение Оланаре с ЦСКА рассчитано на 4,5 года. Контракт был подписан этой зимой.