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    Оланаре: «Вернблум постоянно шутит, поднимает настроение»

    Форвард ЦСКА Аарон Оланаре считает хавбека Понтуса Вернблума главным юмористом команды. По словам форварда, такие люди очень важны для коллектива.

    – Да, у меня большой такой «джип», как вагон. На нем одно удовольствие быстро ездить. Гольфмобили? Тоже ничего (смеется). После тренировок иногда сажусь в него, беру с собой Вернблума и едем в гостиницу.

    – Почему именно шведа?

    – Ой, он очень веселый. Постоянно шутит, поднимает настроение. Такие люди просто необходимы любой команде. Не знаю, возможно, с ним еще погоняем наперегонки на гольфмобилях. Чуть позже. Сейчас все мысли о тренировках.

    Напомним, что соглашение Оланаре с ЦСКА рассчитано на 4,5 года. Контракт был подписан этой зимой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 6 февраля 2017, 07:25

      Петросяны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 6 февраля 2017, 05:41

      "...Ой, он очень веселый. Постоянно "дзюбит".....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 5 февраля 2017, 11:24

      Юмористы

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