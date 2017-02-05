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  • Семин: «Нам, наверное, нужен более быстрый форвард, чем Прудников»

Семин: «Нам, наверное, нужен более быстрый форвард, чем Прудников»

5 февраля 2017, 07:56
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего Александра Прудникова. По мнению специалиста, у форварда еще есть резерв для развития, но пока он не подходит железнодорожникам. Напомним, что футболист находится на просмотре в «Локомотиве».

– Зачем взяли на сбор Прудникова? Против «Видеотона» вы его даже не выпустили.

– Во-первых, он из поколения юношей-чемпионов. Пусть и давно, но побеждал на первенстве Европы. Я думал и думаю, что еще резерв для развития у него есть. Но на сегодняшний день нам, наверное, нужен более быстрый форвард. А почему было не посмотреть нападающего? В жизни команды должен быть некий круговорот – чтобы одни приходили, чтобы старожилы понимали, что мы смотрим и других. Для конкуренции это отлично. С некоторыми просмотрами получается, с некоторыми – нет.

Форвард Коре, к примеру, который уже уехал со сборов, мне понравился. Но не получилось договориться по финансам. Думали, в этом плане все окажется значительно легче. Однако я согласен с нашими руководителями.

А то может в любой момент произойти дальнейшее увеличение требований.

– Запросы оказались большими со стороны игрока или команды, которой он принадлежит?

– Не знаю. Договор не состоялся между двумя клубами.

– На Ротенберга рассчитываете?

– Конкуренция большая, но и сезон длинный. Ротенберг участвовал в нескольких матчах на этом сборе и выглядел неплохо. В прошлом году Борис был травмирован, думаю, этот фактор еще сказывается. Восстановит до конца кондиции – будет выглядеть лучше.

Напомним, что первую часть сезона Прудников провел в «Оренбурге», за который сыграл в четырех матчах РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Прудников Александр Семин Юрий
Комментарии (6)
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STALKER27
1486279353
Ротенберг)))
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S.sol
1486280390
Отправь скаутов на соревнования по легкой атлетике. Может там найдется кандидат...
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Joko21
1486281172
Ну и хорошо. А то интересно получилось бы, в Оренбурге ни одного мяча не закатил и пошел на повышение в Локомотив
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Raider26
1486285399
правильно наверное
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XaXatyn
1486285804
Ротенберга очень боюсь увидеть на поле .
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TERIA-76
1486288339
Для конкуренции с Портнягиным может и нормально, а так просто давно в Испанию не ездил наверно)))
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