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    Семин: «Нам, наверное, нужен более быстрый форвард, чем Прудников»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего Александра Прудникова. По мнению специалиста, у форварда еще есть резерв для развития, но пока он не подходит железнодорожникам. Напомним, что футболист находится на просмотре в «Локомотиве».

    – Зачем взяли на сбор Прудникова? Против «Видеотона» вы его даже не выпустили.

    – Во-первых, он из поколения юношей-чемпионов. Пусть и давно, но побеждал на первенстве Европы. Я думал и думаю, что еще резерв для развития у него есть. Но на сегодняшний день нам, наверное, нужен более быстрый форвард. А почему было не посмотреть нападающего? В жизни команды должен быть некий круговорот – чтобы одни приходили, чтобы старожилы понимали, что мы смотрим и других. Для конкуренции это отлично. С некоторыми просмотрами получается, с некоторыми – нет.

    Форвард Коре, к примеру, который уже уехал со сборов, мне понравился. Но не получилось договориться по финансам. Думали, в этом плане все окажется значительно легче. Однако я согласен с нашими руководителями.

    А то может в любой момент произойти дальнейшее увеличение требований.

    – Запросы оказались большими со стороны игрока или команды, которой он принадлежит?

    – Не знаю. Договор не состоялся между двумя клубами.

    – На Ротенберга рассчитываете?

    – Конкуренция большая, но и сезон длинный. Ротенберг участвовал в нескольких матчах на этом сборе и выглядел неплохо. В прошлом году Борис был травмирован, думаю, этот фактор еще сказывается. Восстановит до конца кондиции – будет выглядеть лучше.

    Напомним, что первую часть сезона Прудников провел в «Оренбурге», за который сыграл в четырех матчах РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 07:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 5 февраля 2017, 12:52

      Для конкуренции с Портнягиным может и нормально, а так просто давно в Испанию не ездил наверно)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 февраля 2017, 12:10

      Ротенберга очень боюсь увидеть на поле .

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 5 февраля 2017, 12:03

      правильно наверное

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 февраля 2017, 10:52

      Ну и хорошо. А то интересно получилось бы, в Оренбурге ни одного мяча не закатил и пошел на повышение в Локомотив

      1
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      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 10:39

      Отправь скаутов на соревнования по легкой атлетике. Может там найдется кандидат...

      -1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 5 февраля 2017, 10:22

      Ротенберг)))

      0
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