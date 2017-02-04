«Локомотив» объявил о подписании контракта с Маргасовым

Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве». Игрок уже приступил к тренировкам со своим новым клубом. В составе железнодорожников футболист будет выступать под третьим номером.

«Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится», – заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

За «Крылья Советов» Маргасов выступал с 2016 года. На его счету пять матчей в РФПЛ.

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