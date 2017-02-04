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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Маргасовым

4 февраля 2017, 22:35
12

Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве». Игрок уже приступил к тренировкам со своим новым клубом. В составе железнодорожников футболист будет выступать под третьим номером.

«Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится», – заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

За «Крылья Советов» Маргасов выступал с 2016 года. На его счету пять матчей в РФПЛ.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Маргасов Тимофей Семин Юрий
Комментарии (12)
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RedGreenHooligan
1486238744
Ну что сказать) Добро пожаловать! Семину виднее кого брать в условиях дефицита денег... Если он будет играть так, же как играл в Ростове при Бердыеве то будет не плохое усиление,если учесть, что на правой бровке у нас остались не молодеющий Янбаев и Ротенберг... ну и Пейчинович, который скорее всего из-за лимита не сможет играть справа...
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evgeniykaras
1486238830
Мутная история с Ростовом у него была, там вроде играл в Крыльях не очень был, не заиграет он.
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Sergil
1486238834
Эм... Брать чувака, который даже в Крыльях не является игроком стартового состава? Не понимаю, для чего? Для ротации можно было бы кого получше найти
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Par Mezan
1486240898
Удачи, парень, поднимайся! В Локо деньги хорошие вложены, только не облажайся! С ув.
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Luccot
1486242319
круто
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Gr1goRush
1486247348
Талантливый малый.
Ответить
арейская
1486254629
Может и задержится в этом клубе, что-то в "крыльях" у него не заладилось, а почему покинул "Ростов", так совсем не понятно...
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яйва-яйва
1486275069
Удачи ,успехов!!!
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Diesel133
1486297182
надеюсь, все получится!)
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