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    «Локомотив» объявил о подписании контракта с Маргасовым

    Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве». Игрок уже приступил к тренировкам со своим новым клубом. В составе железнодорожников футболист будет выступать под третьим номером.

    «Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится», – заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    За «Крылья Советов» Маргасов выступал с 2016 года. На его счету пять матчей в РФПЛ.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.02.2017 22:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 февраля 2017, 15:19

      надеюсь, все получится!)

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 5 февраля 2017, 09:11

      Удачи ,успехов!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 февраля 2017, 03:30

      Может и задержится в этом клубе, что-то в "крыльях" у него не заладилось, а почему покинул "Ростов", так совсем не понятно...

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 5 февраля 2017, 01:29

      Талантливый малый.

      0
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      Рейтинг: +86

      Luccot 5 февраля 2017, 00:05

      круто

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 февраля 2017, 23:41

      Удачи, парень, поднимайся! В Локо деньги хорошие вложены, только не облажайся! С ув.

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      Рейтинг: +588

      Sergil 4 февраля 2017, 23:07

      Эм... Брать чувака, который даже в Крыльях не является игроком стартового состава? Не понимаю, для чего? Для ротации можно было бы кого получше найти

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Sergil 4 февраля 2017, 23:13

      в почти чемпионский сезон Ростова он как раз таки был твердым игроком основы и играл очень здорово! а что пошло не так в Крыльях это странная история... надеюсь в Локо заиграет как следует

      1
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 4 февраля 2017, 23:07

      Мутная история с Ростовом у него была, там вроде играл в Крыльях не очень был, не заиграет он.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 4 февраля 2017, 23:05

      Ну что сказать) Добро пожаловать! Семину виднее кого брать в условиях дефицита денег... Если он будет играть так, же как играл в Ростове при Бердыеве то будет не плохое усиление,если учесть, что на правой бровке у нас остались не молодеющий Янбаев и Ротенберг... ну и Пейчинович, который скорее всего из-за лимита не сможет играть справа...

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