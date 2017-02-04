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    Окслэд-Чэмберлен лайкнул пост в Twitter, в котором Венгера призывают уходить из «Арсенала»

    Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен после матча 24-го тура АПЛ против «Челси» (1:3) в Twitter поставил лайк посту, в котором болельщики призывают главного тренера «канониров» Арсена Венгера уйти из команды. Позднее 23-летний англичанин убрал данную отметку. Отметим, что в лондонском дерби игрок провел на поле всю встречу.

    Напомним, ранее сообщалось, что французский специалист еще не определился со своим дальнейшим будущим и раздумывает над продлением контракта с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент «Арсенал» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков.

    Источник: Twitter

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    04.02.2017 21:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 февраля 2017, 20:02

      Чемберлен просто неблагодарный оказался, Арсен многим помог подрасти, а он ему так.

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 февраля 2017, 21:41

      чемберлен олень

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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 21:19

      Венгер теряет авторитет. Этого мальчика надо в дубль. Пусть там лайкает. Но результат конечно отвратительный. Челси летит к чемпионству. Арсенал как всегда живет перспективой и надеждой.

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