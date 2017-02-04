Окслэд-Чэмберлен лайкнул пост в Twitter, в котором Венгера призывают уходить из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен после матча 24-го тура АПЛ против «Челси» (1:3) в Twitter поставил лайк посту, в котором болельщики призывают главного тренера «канониров» Арсена Венгера уйти из команды. Позднее 23-летний англичанин убрал данную отметку. Отметим, что в лондонском дерби игрок провел на поле всю встречу.

Напомним, ранее сообщалось, что французский специалист еще не определился со своим дальнейшим будущим и раздумывает над продлением контракта с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент «Арсенал» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков.