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    «Рубин» пока не предлагал Кузмину новый контракт

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин сообщил, что ему пока не поступало предложения от руководства казанцев продлить контракт с клубом. Игрок защищает цвета рубиновых с 2010 года. Его действующий договор завершится в нынешнем мае.

    «Контракт у меня до мая. Пока никаких разговоров не было», – сказал Кузьмин.

    Сегодня 35-летний футболист вернулся на поле после долгого перерыва, сыграв полчаса в контрольном поединке против «Осиека» (1:2). В мае прошлого года Кузьмин получил травму колена, из-за которой не поехал в составе сборной России на Евро-2016, а также пропустил первую половину нынешнего сезона.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 февраля 2017, 08:44

      Ну понятно,ждут как себя покажет Олежка,после травмы.

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