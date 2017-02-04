«Рубин» пока не предлагал Кузмину новый контракт

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин сообщил, что ему пока не поступало предложения от руководства казанцев продлить контракт с клубом. Игрок защищает цвета рубиновых с 2010 года. Его действующий договор завершится в нынешнем мае.

«Контракт у меня до мая. Пока никаких разговоров не было», – сказал Кузьмин.

Сегодня 35-летний футболист вернулся на поле после долгого перерыва, сыграв полчаса в контрольном поединке против «Осиека» (1:2). В мае прошлого года Кузьмин получил травму колена, из-за которой не поехал в составе сборной России на Евро-2016, а также пропустил первую половину нынешнего сезона.