Зидан: «Мората в «Челси»? Он не думает об уходе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что нападающий сливочных Альваро Мората не покинет команду в ближайшее время. По ранее появившейся информации, испанский форвард заявил друзьям, что летом станет игроком «Челси».

«Мората хочет больше играть, как и любой другой футболист. Однако он не думает об уходе из команды, так как «Реал» – это его дом», – сказал Зидан.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.