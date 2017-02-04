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    Зидан: «Мората в «Челси»? Он не думает об уходе»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что нападающий сливочных Альваро Мората не покинет команду в ближайшее время. По ранее появившейся информации, испанский форвард заявил друзьям, что летом станет игроком «Челси».

    «Мората хочет больше играть, как и любой другой футболист. Однако он не думает об уходе из команды, так как «Реал» – это его дом», – сказал Зидан.

    В нынешнем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2017 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 февраля 2017, 18:01

      Уйдёт

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