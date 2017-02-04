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    Фарфан: «Увидев мое желание, болельщики «Локомотива» забудут о Самедове»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, пополнивший стан железнодорожников нынешней зимой, заявил, что своими выступлениями намерен заставить забыть болельщиков красно-зеленых об уходе из команды полузащитника Александра Самедова, перебравшегося в «Спартак» в это трансферное окно.

    «Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешел в «Спартак». Верю, что болельщики увидят мое желание и забудут о том, кто ушел из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.

    Критики «Локомотива» говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть свое мнение, но сейчас оно поверхностное», – сказал Фарфан.

    Напомним, контракт Фарфана с «Локомотивом» рассчитан на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2017 12:47
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 4 февраля 2017, 22:27

      Хенти примерно то же самое говорил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 17:26

      Главное не слова, а дело. Выйдет на поле и там посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 февраля 2017, 16:08


      Мой прадед говорит::
      - Имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания.
      - Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 4 февраля 2017, 15:16

      Заяц во хмелю.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2017, 15:14

      скорее бы он в общую группу перешел и в товарищеских матчах принял бы участие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 4 февраля 2017, 15:07

      Как говорят в Одессе - будем посмотреть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 4 февраля 2017, 15:06

      Ну ну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 февраля 2017, 14:59

      Ждем что скажет на это Уткин. В.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 4 февраля 2017, 14:48

      Интересно,почему Бомбардир не выложил все обещания Фарфана? Еврокубки в этом сезоне,чемпионы в следующем,и всё благодаря ему! Главная новость чуть попозже!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > АЛЕКС 58 4 февраля 2017, 15:43

      так то еврокубки в этом сезоне для Локо вполне реальны... до 4 место всего 2 победы + шансы на кубок... причем не плохие шансы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2017, 14:44

      Кстати, последнее время Самедов был весьма неплох..

      0
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