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  • Фарфан: «Увидев мое желание, болельщики «Локомотива» забудут о Самедове»

Фарфан: «Увидев мое желание, болельщики «Локомотива» забудут о Самедове»

4 февраля 2017, 12:47
29

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, пополнивший стан железнодорожников нынешней зимой, заявил, что своими выступлениями намерен заставить забыть болельщиков красно-зеленых об уходе из команды полузащитника Александра Самедова, перебравшегося в «Спартак» в это трансферное окно.

«Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешел в «Спартак». Верю, что болельщики увидят мое желание и забудут о том, кто ушел из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.

Критики «Локомотива» говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть свое мнение, но сейчас оно поверхностное», – сказал Фарфан.

Напомним, контракт Фарфана с «Локомотивом» рассчитан на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Фарфан Джефферсон
Комментарии (29)
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RedGreenHooligan
1486201796
ну в этом сезоне мы о нем не вспоминали даже когда он на поле был...
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XaXatyn
1486205715
Игра покажет, а пока это только громкие слова!
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Диктор
1486207300
Первичное мнение как пиз...ол,ты уже составил о себе.
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S.sol
1486207830
Бла бла бла. Какой могучий объявился. Умные сначала делают, а потом говорят. Был бы хорош - играл бы в 39 лет в условном ювентусе и был бы незаменим. Как Буфон.
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АЛЕКС 58
1486208896
Интересно,почему Бомбардир не выложил все обещания Фарфана? Еврокубки в этом сезоне,чемпионы в следующем,и всё благодаря ему! Главная новость чуть попозже!?
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Nikiforof
1486209987
Ну ну
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BarStep
1486210057
Как говорят в Одессе - будем посмотреть...
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мыцык
1486210565
Заяц во хмелю.
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serppion
1486213694
Мой прадед говорит:: - Имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания. - Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
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swot
1486218415
Главное не слова, а дело. Выйдет на поле и там посмотрим.
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