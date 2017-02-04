Фарфан: «Увидев мое желание, болельщики «Локомотива» забудут о Самедове»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, пополнивший стан железнодорожников нынешней зимой, заявил, что своими выступлениями намерен заставить забыть болельщиков красно-зеленых об уходе из команды полузащитника Александра Самедова, перебравшегося в «Спартак» в это трансферное окно.

«Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешел в «Спартак». Верю, что болельщики увидят мое желание и забудут о том, кто ушел из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.

Критики «Локомотива» говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть свое мнение, но сейчас оно поверхностное», – сказал Фарфан.

Напомним, контракт Фарфана с «Локомотивом» рассчитан на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон.