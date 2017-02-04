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    Глушаков: «Настроение перед вторым сбором очень хорошее»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что отправляется на второй сбор команды в Испанию в прекрасном настроении. Напомним, сегодня утром красно-белые вылетели в Марбелью.

    – Денис, какое у вас настроение перед вторым сбором?

    – Настроение очень хорошее. Выходные дни провел с семьей, маленькой дочкой. Отдохнул.

    – Ребенок давал высыпаться?

    – Она два дня спала, а вот сегодня поспать не дала.

    – Наверное, чувствовала, что папа скоро уедет?

    – Может быть (улыбается).

    В нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков провел 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 10:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:49

      Денчик, главное чтоб не подкачали

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 4 февраля 2017, 14:26

      молодец.заводила команды

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 4 февраля 2017, 14:26

      Настроение величина переменчивая, главное, что бы результат был.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 10:48

      есть инфа сколько он раз сегодня какал?

      -3
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      Рейтинг: +1191

      ttter > shinnik 4 февраля 2017, 18:56

      Это у Вас нужно спросить)))

      0
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