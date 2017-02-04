Глушаков: «Настроение перед вторым сбором очень хорошее»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что отправляется на второй сбор команды в Испанию в прекрасном настроении. Напомним, сегодня утром красно-белые вылетели в Марбелью.

– Денис, какое у вас настроение перед вторым сбором?

– Настроение очень хорошее. Выходные дни провел с семьей, маленькой дочкой. Отдохнул.

– Ребенок давал высыпаться?

– Она два дня спала, а вот сегодня поспать не дала.

– Наверное, чувствовала, что папа скоро уедет?

– Может быть (улыбается).

В нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков провел 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.