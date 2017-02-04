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    Агент Озила провел переговоры с «Барселоной»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего немца заинтересована «Барселона», которая готова приобрести футболиста в том случае, если он не продлит контракт с «канонирами».

    Отмечается, что агент Озила уже провел переговоры с сине-гранатовыми. Инициаторами контакта был каталонский клуб, который хотел узнать, есть ли возможность подписать хавбека.

    Соглашение Озила с «Арсеналом» рассчитано до 2018 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 20 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    04.02.2017 08:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 февраля 2017, 20:28

      Годно! Нам нужен такой игрок.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 февраля 2017, 09:15

      Из Арсенала а Барсу дорожка протоптана

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Redland > Lexa_Lexa 4 февраля 2017, 22:30

      и не один из них не заиграл((

      0
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