Билич не намерен приобретать Харта в «Вест Хэм»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, ныне выступающего на правах аренды в «Торино». По словам специалиста, вратарская линия его команды уже укомплектована.

«Очень высоко оцениваю Харта, он великолепный вратарь и личность. Но если и есть позиция, которую я не хочу укреплять, то это вратарь, так как в моем распоряжении находятся два отличных голкипера», – заявил Билич.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Харт провел 20 матчей, в которых пропустил 22 гола.