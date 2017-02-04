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    Билич не намерен приобретать Харта в «Вест Хэм»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, ныне выступающего на правах аренды в «Торино». По словам специалиста, вратарская линия его команды уже укомплектована.

    «Очень высоко оцениваю Харта, он великолепный вратарь и личность. Но если и есть позиция, которую я не хочу укреплять, то это вратарь, так как в моем распоряжении находятся два отличных голкипера», – заявил Билич.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Харт провел 20 матчей, в которых пропустил 22 гола.

    Источник: Skysports

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    04.02.2017 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:11

      поддержал так поддержал своих вратарей

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