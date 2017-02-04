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    Бундеслига. Гол Пападопулоса, арендованного у «Байера», принес «Гамбургу» победу над «львами»

    В матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле одержал победу над «Байером» с минимальным счетом – 1:0. Автором единственного гола стал защитник Кирякос Пападопулос, который принадлежит «львам» и выступает на правах аренды за «горожан».

    Благодаря этой победе «Гамбург» набрал 16 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в переходных матчах за сохранение прописки в Бундеслиге. В активе «Байера» – 24 балла и девятая позиция.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Гамбург – Байер – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пападопулос, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 февраля 2017, 09:13

      п1 конфетка жаль тб взял

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