Бундеслига. Гол Пападопулоса, арендованного у «Байера», принес «Гамбургу» победу над «львами»

В матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле одержал победу над «Байером» с минимальным счетом – 1:0. Автором единственного гола стал защитник Кирякос Пападопулос, который принадлежит «львам» и выступает на правах аренды за «горожан».

Благодаря этой победе «Гамбург» набрал 16 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в переходных матчах за сохранение прописки в Бундеслиге. В активе «Байера» – 24 балла и девятая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Гамбург – Байер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пападопулос, 76.

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