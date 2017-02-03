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  • Луческу: «У «Зенита» проблемы с судьями. Нам был нужен россиянин-капитан, способный вести с ними диалог»

Луческу: «У «Зенита» проблемы с судьями. Нам был нужен россиянин-капитан, способный вести с ними диалог»

3 февраля 2017, 23:27
20

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, чем было обусловлено назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды. По словам румынского специалиста, клубу нужен был русскоговорящий капитан, который способен вести диалог с судьями.

– Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана?

– Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин-капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (20)
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tambovchanin
1486154066
наш капитан данни а не буратино
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zico2205
1486154438
Чтобы бабло судейским передавать не обязательно быть русским...Это у Зенита проблемы с судьями ??? Смешно слышать...Просто румын заранее отмазывается от того,что им не видать чемпионства...Ну и из Дзюбы капитан конечно совершенно никакой...Роль капитана в первую очередь- повести за собой команду в трудный момент....Ну это точно не роль Дзюбы...Как раз и наоборот...
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vladik12
1486154651
Ну да, у нас же судьи то и дело меняют решения, когда с ними просто поговорят.
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Sanches 1204
1486155755
Лучше не будет,Дзюба нулевой переговорщик
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kykyi
1486157189
Тогда нужно Миллера в команду и в капитаны. Правда трансфер из Газпрома будет дороговат, зато сразу в книгу рекордов Гиннеса.
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Chernyi Lis
1486157621
после диалога удалят просто его...))
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DIDI 23
1486158278
У всех клубов РФПЛ постоянно возникают проблемы с судьями. Может судьям пора на лесоповал? И Мутко что бы колонну возглавлял.
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APchelov
1486164731
Ну теперь дзюба наговорится.... На удаление
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Nesterenko
1486166407
Ага, только шутить и умеет, как он умеет играть, на евро все увидели . Поэтому Дзюба это трепло, и больше ничего.
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Gullit 76
1486203017
Всё точно сказал - больше некого.Как Данни полноценно вернётся будет он.Реально капитан только для болобольства и нужен,а в раздевалке и на поле сами разберутся.Толька как бы Дзюба не начал на этом посту жёлтые хватать - его шутки судьи вряд-ли оценят.
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