Луческу: «У «Зенита» проблемы с судьями. Нам был нужен россиянин-капитан, способный вести с ними диалог»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, чем было обусловлено назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды. По словам румынского специалиста, клубу нужен был русскоговорящий капитан, который способен вести диалог с судьями.

– Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана?

– Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин-капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.