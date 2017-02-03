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    Луческу: «У «Зенита» проблемы с судьями. Нам был нужен россиянин-капитан, способный вести с ними диалог»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, чем было обусловлено назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды. По словам румынского специалиста, клубу нужен был русскоговорящий капитан, который способен вести диалог с судьями.

    – Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана?

    – Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин-капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

    Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

    Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.02.2017 23:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 13:10

      Всё точно сказал - больше некого.Как Данни полноценно вернётся будет он.Реально капитан только для болобольства и нужен,а в раздевалке и на поле сами разберутся.Толька как бы Дзюба не начал на этом посту жёлтые хватать - его шутки судьи вряд-ли оценят.

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 4 февраля 2017, 10:29

      Лучше б Кержакова Капитаном бы поставил или же Жиркова

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 февраля 2017, 03:00

      Ага, только шутить и умеет, как он умеет играть, на евро все увидели . Поэтому Дзюба это трепло, и больше ничего.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 февраля 2017, 02:32

      Ну теперь дзюба наговорится.... На удаление

      3
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 4 февраля 2017, 01:31

      Забавно)))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 февраля 2017, 01:20

      Дзюба - душа команды, могет подколоть молодняк и приободрить любого, кто ниже его ростом . Владеет могучим русским в достаточной мере, - конечно, это же подтвердил языковед-славянист Луческу !... Ещё надо открутить ему ноги, посадить на плечо попугая по имени Халк.... -и вот он, капитан Сильвер готов! Удачи, слонопотамы от футбола!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 февраля 2017, 01:11

      Дзюба )))

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 февраля 2017, 00:44

      У всех клубов РФПЛ постоянно возникают проблемы с судьями. Может судьям пора на лесоповал? И Мутко что бы колонну возглавлял.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 февраля 2017, 00:33

      после диалога удалят просто его...))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 февраля 2017, 00:26

      Тогда нужно Миллера в команду и в капитаны. Правда трансфер из Газпрома будет дороговат, зато сразу в книгу рекордов Гиннеса.

      -2
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