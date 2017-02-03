Товарищеский матч. «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» в дебютной встрече Ивановича

В товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона РФПЛ «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Отметим, что данная игра стала дебютной для экс-защитника «Челси» Бранислава Ивановича, который недавно подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «2,5+1». Новичок сине-бело-голубых вышел на замену после перерыва.

Напомним, на данный момент «Зенит» проводит свой второй сбор в Испании.

Товарищеский матч

Спарта (Чехия) – Зенит (Россия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Докал, 24 (с пенальти); 2:0 – Юлиш, 65.