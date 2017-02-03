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  • Товарищеский матч. «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» в дебютной встрече Ивановича

Товарищеский матч. «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» в дебютной встрече Ивановича

3 февраля 2017, 21:53
31

В товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона РФПЛ «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Отметим, что данная игра стала дебютной для экс-защитника «Челси» Бранислава Ивановича, который недавно подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «2,5+1». Новичок сине-бело-голубых вышел на замену после перерыва.

Напомним, на данный момент «Зенит» проводит свой второй сбор в Испании.

Товарищеский матч

Спарта (Чехия) – Зенит (Россия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Докал, 24 (с пенальти); 2:0 – Юлиш, 65.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спарта Иванович Бранислав
Комментарии (31)
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S.sol
1486148557
Дзюба наверное бегал среди защитников Старты и прикрывал голову руками. Думал просвещение в капитаны продолжается...тут не до голов
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zico2205
1486148659
Ну Ростов - это не Зеня...16 февраля- посмотрим на что будет способна Спарта в Ростове...Хотя еще не забыто уничтожение Краснодара, да и ЦСКА просто чудом прошел Спарту...Очень сильная и слаженная команда.. Ростову удачи !!!
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Фан666
1486148978
Вот тебе и суперклуб, а всё потому что Дзюба капитан
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B.G.
1486149644
заслуженное поражение зенита
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alll-1
1486149780
уделали по полной
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Gullit 76
1486150592
Боже столько гнили по поводу товарняка! Сегодня ещё Ростов вничью сыграл,тоже говно будете лить?Какими ущербными надо быть чтобы поливать грязью команды из своей страны! Тьфу на вас!
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Fedulz-13th
1486150625
Ну вы даете -дети газ промахи
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polt
1486155040
Мысли Ивановича после игры: " Ёпт, куда я попал?..". Ни какой мысли, ни одной комбинации, кто куда пнет... Орлов сказал, что это не манера игры Луческу... А мы увидим вообще когда-нибудь его манеру игры?
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Garrincha58
1486155338
Зенит превращается в говноклуб с капитанишкой и тренеришкой Лучешкой-старикашкой противно смотреть как эти денежные мешки передвигаются по полю
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salvor01
1486177584
В очередной раз убеждаюсь, что за мясокомбинат болеют одни нытики-имбицилы
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