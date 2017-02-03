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    Товарищеский матч. «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» в дебютной встрече Ивановича

    В товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона РФПЛ «Зенит» потерпел поражение от пражской «Спарты» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

    Отметим, что данная игра стала дебютной для экс-защитника «Челси» Бранислава Ивановича, который недавно подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «2,5+1». Новичок сине-бело-голубых вышел на замену после перерыва.

    Напомним, на данный момент «Зенит» проводит свой второй сбор в Испании.

    Товарищеский матч

    Спарта (Чехия) – Зенит (Россия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Докал, 24 (с пенальти); 2:0 – Юлиш, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 21:53
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 февраля 2017, 07:18

      Бывает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      salvor01 4 февраля 2017, 06:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В очередной раз убеждаюсь, что за мясокомбинат болеют одни нытики-имбицилы

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +13

      AccordTuv17 4 февраля 2017, 05:46

      Иванович был лучшим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 февраля 2017, 03:01

      Сколько недоносков плюсуют друг друга красота а их мамка так и стоит на Ленинграде

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 февраля 2017, 00:55

      Все, продавать нужно срочно , не годится ... Ну куда такой защитник Здесь не Челси ему ...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 4 февраля 2017, 00:36

      там внизу ниебось кабэ беснуются и на основании этого матча утверждаются в своем чемпионстве? поправьте, комарады, если я не прав ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 февраля 2017, 00:14

      Слабовато!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 4 февраля 2017, 00:08

      будем ждать официальных матчей, тогда уже можно думать о дальнейших перспективах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > kagorich 4 февраля 2017, 01:52

      Согласен! Вот когда чемпионат возобновится тогда и будем делать выводы, а сейчас рано.

      2
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 4 февраля 2017, 00:03

      Ничего неожиданного!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2017, 23:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит превращается в говноклуб с капитанишкой и тренеришкой Лучешкой-старикашкой противно смотреть как эти денежные мешки передвигаются по полю

      -4
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