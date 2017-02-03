Веденеев: «Может, капитанская повязка заставит Дзюбу поменьше болтать и побольше делать»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном петербургского клуба. По словам ветерана, это решение должно подхлестнуть форварда показывать лучшую игру.

«Меня это решение удивило. Может быть, это подхлестнет игрока, заставит его поменьше болтать и побольше делать. Это шаг скорее в сфере дипломатии. Когда Дзюба пришел в команду, Луческу в ней не было, и он не в курсе дела, какими словами его называл «вираж». Как отнесутся спартаковские болельщики? А Дзюбе, по-моему, вообще по барабану. По-настоящему, по духу чтобы был капитан, таких игроков тренер не найдет: такими рождаются, они либо есть, либо их нет», – сказал Веденеев.

Напомним, Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году. В нынешнем сезоне нападающий провел за петербуржцев в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и три результативные передачи.