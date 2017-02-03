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    Веденеев: «Может, капитанская повязка заставит Дзюбу поменьше болтать и побольше делать»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном петербургского клуба. По словам ветерана, это решение должно подхлестнуть форварда показывать лучшую игру.

    «Меня это решение удивило. Может быть, это подхлестнет игрока, заставит его поменьше болтать и побольше делать. Это шаг скорее в сфере дипломатии. Когда Дзюба пришел в команду, Луческу в ней не было, и он не в курсе дела, какими словами его называл «вираж». Как отнесутся спартаковские болельщики? А Дзюбе, по-моему, вообще по барабану. По-настоящему, по духу чтобы был капитан, таких игроков тренер не найдет: такими рождаются, они либо есть, либо их нет», – сказал Веденеев.

    Напомним, Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году. В нынешнем сезоне нападающий провел за петербуржцев в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2017 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 3 февраля 2017, 22:53

      Да еще больше начнет болтать,за что будет получать красные карточки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 3 февраля 2017, 22:08

      Дзюбрагимович

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 3 февраля 2017, 22:06

      Уважаю ветеранов, но их "совковое" мышление иногда ставит в тупик...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 21:53

      это врятли)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 февраля 2017, 20:41

      Горбатого могила исправит))

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 20:36

      Самый шутник оказался Луческу. Дзюба капитан Зенита. Вот это тонкий юмор!!!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2017, 20:26

      Это вряд ли

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 февраля 2017, 20:01

      Вряд ли заставит,только переругается со всеми,но делать больше не будет

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:53

      Полностью согласен.

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