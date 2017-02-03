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  • Веденеев: «Может, капитанская повязка заставит Дзюбу поменьше болтать и побольше делать»

Веденеев: «Может, капитанская повязка заставит Дзюбу поменьше болтать и побольше делать»

3 февраля 2017, 19:48
9

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном петербургского клуба. По словам ветерана, это решение должно подхлестнуть форварда показывать лучшую игру.

«Меня это решение удивило. Может быть, это подхлестнет игрока, заставит его поменьше болтать и побольше делать. Это шаг скорее в сфере дипломатии. Когда Дзюба пришел в команду, Луческу в ней не было, и он не в курсе дела, какими словами его называл «вираж». Как отнесутся спартаковские болельщики? А Дзюбе, по-моему, вообще по барабану. По-настоящему, по духу чтобы был капитан, таких игроков тренер не найдет: такими рождаются, они либо есть, либо их нет», – сказал Веденеев.

Напомним, Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году. В нынешнем сезоне нападающий провел за петербуржцев в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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S.sol
1486140794
Полностью согласен.
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Sanches 1204
1486141266
Вряд ли заставит,только переругается со всеми,но делать больше не будет
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Asbjorn
1486142782
Это вряд ли
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S.sol
1486143378
Самый шутник оказался Луческу. Дзюба капитан Зенита. Вот это тонкий юмор!!!
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acer2003
1486143695
Горбатого могила исправит))
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Nehdan4ik
1486148009
это врятли)
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BarStep
1486148796
Уважаю ветеранов, но их "совковое" мышление иногда ставит в тупик...
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Бульба
1486148887
Дзюбрагимович
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pavelSKA85
1486151623
Да еще больше начнет болтать,за что будет получать красные карточки
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