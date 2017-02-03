«Спартак» хочет купить Тигиева и арендовать Алексея Миранчука

«Спартак» до конца зимнего трансферного окна планирует сделать два приобретения. Сообщается, что стан красно-белых могут пополнить защитник «Анжи» Георгий Тигиев и хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук.

«На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых – защитник «Анжи» Георгий Тигиев», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Как утверждает «Советский спорт», Миранчук может перейти в «Спартак» на правах аренды до конца 2017 года с последующим подписанием полноценного контракта.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Миранчука – один гол в 16 играх.