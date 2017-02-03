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«Спартак» хочет купить Тигиева и арендовать Алексея Миранчука

3 февраля 2017, 18:32
17

«Спартак» до конца зимнего трансферного окна планирует сделать два приобретения. Сообщается, что стан красно-белых могут пополнить защитник «Анжи» Георгий Тигиев и хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук.

«На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых – защитник «Анжи» Георгий Тигиев», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Как утверждает «Советский спорт», Миранчук может перейти в «Спартак» на правах аренды до конца 2017 года с последующим подписанием полноценного контракта.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Миранчука – один гол в 16 играх.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Локомотив Миранчук Алексей Тигиев Георгий
Комментарии (17)
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S.sol
1486136745
Единственное, что привлекает в нынешнем Спартака - это их тренер. В детстве я вел тетрадку, где записывал статистику игроков этой команды. Досадно.
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Asbjorn
1486137742
А как же трансфер на 20 млн?
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besk
1486138904
Насчет миранчука брееееед
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VVM1964
1486139623
ФИГНЯ , ВЧЕРА ПИСАЛИ ПРО СУПЕР ТРАНСФЕР НА15-20 ЛЯМОВ , А СЕГОДНЯ ЭТИ ДВОЕ . ВСЕ ИЗ ПАЛЬЦА ...
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cпартач 1922
1486140412
G
Ответить
ufos73
1486140851
С хештегом Кряяаааа ))
Ответить
footballforeverNN
1486141161
а тигиев хочет миранчука и арендовать спартак
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spaike
1486158867
Скорее Миранчук в Рубин перейдет или в Краснодар. А Тигиеву лучше играть в каком-нибудь середнячке, чем пылить на скамейке запасных в Спартаке.
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