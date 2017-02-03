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    «Спартак» хочет купить Тигиева и арендовать Алексея Миранчука

    «Спартак» до конца зимнего трансферного окна планирует сделать два приобретения. Сообщается, что стан красно-белых могут пополнить защитник «Анжи» Георгий Тигиев и хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук.

    «На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых – защитник «Анжи» Георгий Тигиев», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Как утверждает «Советский спорт», Миранчук может перейти в «Спартак» на правах аренды до конца 2017 года с последующим подписанием полноценного контракта.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Миранчука – один гол в 16 играх.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2017 18:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +592

      spaike 4 февраля 2017, 00:54

      Скорее Миранчук в Рубин перейдет или в Краснодар. А Тигиеву лучше играть в каком-нибудь середнячке, чем пылить на скамейке запасных в Спартаке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 3 февраля 2017, 19:59

      а тигиев хочет миранчука и арендовать спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 февраля 2017, 19:54

      С хештегом Кряяаааа ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      cпартач 1922 3 февраля 2017, 19:46

      G

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      besk 3 февраля 2017, 19:21

      Насчет миранчука брееееед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2017, 19:02

      А как же трансфер на 20 млн?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Единственное, что привлекает в нынешнем Спартака - это их тренер. В детстве я вел тетрадку, где записывал статистику игроков этой команды. Досадно.

      -4
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      Рейтинг: +45

      Бисер58 > S.sol 4 февраля 2017, 19:55

      Надо было за собой больше следить,не было бы так досадно!!!

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