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    Кавазашвили: «Дзюба – великий российский футболист. Давайте сделаем его опять спартаковцем»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба назначен новым капитаном «Зенита». Напомним, что российский форвард перешел в петербургский клуб в 2015 году из стана красно-белых.

    «Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды, это здорово!

    Любить или не любить – философский вопрос. Любой человек имеет право на самоопределение. Дзюба – талантливый футболист, которого в «Спартаке» не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашел в «Зените». И вдруг мы вспомнили: оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же еще его отметить?

    Давайте сделаем его опять спартаковцем! Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в «Спартаке». Дзюба сейчас в «Зените» играет и становится капитаном – это еще одна пощечина спартаковским тренерам, которые от него избавились», – сказал Кавазашвили.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 14 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2017 16:21
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 февраля 2017, 16:29

      Спартаковцем сделать нельзя. А всё, что можно было сделать с Дзюбой, он уже сотворил с собой сам. Туда ему и дорога.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 февраля 2017, 23:02

      Великий Российский футболист- просто смешно! Великий Российский футболист-это Ф.Ф Черенков! А Дзюба , большой вопрос!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 февраля 2017, 22:44

      Так ведь и напрашивается выдавить из себя: "Месси, Иньеста, Неймар, Суарес, Роналду, Бейл, Робен, Левандовски, Ибрагимович, Агуэро, Лам и Томас Мюллер - известные и хорошие мастера кожаного мяча, игравшие в эпоху ВЕЛИКОГО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛИСТА АРТЁМА ДЗЮБЫ!
      Баннер готовьте! К матчу ЦСКА-Зенит 4 марта. Питерцы от смеха играть толком не смогут... :-))))

      0
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      Рейтинг: +13

      AccordTuv17 3 февраля 2017, 21:42

      Кавазашвили ты ДЕБИЛ

      -1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 3 февраля 2017, 21:15

      Давайте, а то у меня его футболка пропадает

      1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 3 февраля 2017, 21:13

      Нафига он нам такой нужен, капитанишка деревянная!!!

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      Рейтинг: +889

      Krics 3 февраля 2017, 19:18

      Если "Дзюба - великий российский футболист", как низко пал российский футбол, а кто тогда Тихонов, Семак, Дасаев, Веретенников, Аленичев.Это так на вскидку, блин даже Аршавин и Павлюченко -это футболисты , а кто такой Дзюба, каковы его заслуги перед Российским футболом?

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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:16

      Эта новость прям взорвала сайт! Не следует из этого игрока делать такой ажиотаж. Не капитан он для Зенита. И для Спартака тоже. Капитан это носитель традиций команды.

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      Рейтинг: +643

      Symbol > S.sol 4 февраля 2017, 19:06

      А какие традиции у Зенита?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 февраля 2017, 19:07

      Правильно! на Свинью он больше похож, чем на Бомжа!!!

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 18:56

      Великий футболист Артем Дзюба , как же это звучит смешно .

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