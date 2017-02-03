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  • Кавазашвили: «Дзюба – великий российский футболист. Давайте сделаем его опять спартаковцем»

Кавазашвили: «Дзюба – великий российский футболист. Давайте сделаем его опять спартаковцем»

3 февраля 2017, 16:21
50

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба назначен новым капитаном «Зенита». Напомним, что российский форвард перешел в петербургский клуб в 2015 году из стана красно-белых.

«Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды, это здорово!

Любить или не любить – философский вопрос. Любой человек имеет право на самоопределение. Дзюба – талантливый футболист, которого в «Спартаке» не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашел в «Зените». И вдруг мы вспомнили: оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же еще его отметить?

Давайте сделаем его опять спартаковцем! Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в «Спартаке». Дзюба сейчас в «Зените» играет и становится капитаном – это еще одна пощечина спартаковским тренерам, которые от него избавились», – сказал Кавазашвили.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 14 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (50)
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Catastrofa
1486129346
Это когда он успел стать великим ?
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порт
1486130660
А спартохрюни то как принялись с радостью выть на Дзюбу. Одним словом, поросята.
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turist82
1486131128
Дзюбу то не ценили? ему очень много давали возможностей. Но раз иуда решил продаться за 30 серебренников, то его не остановить, да и не нужно останавливать. Иуда он и есть иуда. Быстров-2
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Apocalypse
1486132210
- Кто меняет свой родной клуб на бабки? - Шлюха! - Нет! Капитан Шлюха!
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Игорь В
1486133039
Ну и пусть играет. А в чем величие фуфлыжного спартака??
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Игорь В
1486133087
А че, спартак стал великим??
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Дэс
1486134539
Скользкий тип и не серьёзный, был игрочишкой - стал капитанишкой, растёт! Ничего плохого ему не желаю, но в Спартак ему нет дороги!
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Nehdan4ik
1486137378
Великий футболист Артем Дзюба , как же это звучит смешно .
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S.sol
1486138574
Эта новость прям взорвала сайт! Не следует из этого игрока делать такой ажиотаж. Не капитан он для Зенита. И для Спартака тоже. Капитан это носитель традиций команды.
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Krics
1486138693
Если "Дзюба - великий российский футболист", как низко пал российский футбол, а кто тогда Тихонов, Семак, Дасаев, Веретенников, Аленичев.Это так на вскидку, блин даже Аршавин и Павлюченко -это футболисты , а кто такой Дзюба, каковы его заслуги перед Российским футболом?
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