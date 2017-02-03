Кавазашвили: «Дзюба – великий российский футболист. Давайте сделаем его опять спартаковцем»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба назначен новым капитаном «Зенита». Напомним, что российский форвард перешел в петербургский клуб в 2015 году из стана красно-белых.

«Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды, это здорово!

Любить или не любить – философский вопрос. Любой человек имеет право на самоопределение. Дзюба – талантливый футболист, которого в «Спартаке» не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашел в «Зените». И вдруг мы вспомнили: оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же еще его отметить?

Давайте сделаем его опять спартаковцем! Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в «Спартаке». Дзюба сейчас в «Зените» играет и становится капитаном – это еще одна пощечина спартаковским тренерам, которые от него избавились», – сказал Кавазашвили.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 14 матчах.