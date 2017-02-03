Ракитич: «Барселона» готовит новый контракт для меня»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич еще раз подчеркнул, что не планирует покидать Каталонию, ожидая предложение о продлении действующего контракта с клубом.

«Свое будущее я связываю исключительно с «Барселоной». Я готов продолжать играть здесь, выигрывать титулы. Сейчас руководство клуба готовит новый контракт для меня. Так что мое будущее точно связано с «Барселоной», – приводит слова Ракитича Novi List.

Стоит отметить, что действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2019 года.