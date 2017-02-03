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    Ракитич: «Барселона» готовит новый контракт для меня»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич еще раз подчеркнул, что не планирует покидать Каталонию, ожидая предложение о продлении действующего контракта с клубом.

    «Свое будущее я связываю исключительно с «Барселоной». Я готов продолжать играть здесь, выигрывать титулы. Сейчас руководство клуба готовит новый контракт для меня. Так что мое будущее точно связано с «Барселоной», – приводит слова Ракитича Novi List.

    Стоит отметить, что действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 08:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +496

      firs04 3 февраля 2017, 10:16

      Сейчас руководство клуба готовит новый контракт для меня - скоро хоть позавтракаю.

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