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Туран получил предложение из Китая на 100 миллионов

3 февраля 2017, 06:47
7

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран получил заманчивое предложение из Китая. Один из местных клубов готов предложить 30-летнему футболисту четырехлетний контракт на сумму в 100 миллионов евро. Агент турецкого футболиста уже получил необходимую информацию, в ближайшие дни он готов начать переговоры с китайской стороной.

Известно, что ранее Туран уже получал от «Гуанчжоу Эвергранд» предложение контракта на три года и сумму в 50 миллионов евро, а «Шанхай Шеньхуа» – на 60 миллионов.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Барселона Туран Арда
Комментарии (7)
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ДАША Д
1486095160
Четвёртого раза не будет, надо соглашаться
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sergkrasnodar23
1486095176
отказываться нельзя. тем более сейчас почти не играет.
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spaike
1486097124
Думаю сейчас ему можно и в Китай поехать, т.к. играть стал мало, а з.п. такую з.п. как в Барсе ему врядли кто предложит разве что в Китае. Да и Барса вряд ли будет его удерживать после такого предложения.
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himik2-62
1486101005
бороду подлинней,за 75 прокатит
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Pro100Kid
1486101285
Только пошла игра в Барсе у него, успеет еще заработать на старость,надо пока получается играть в топ клубе и получать удовольствие, в том числе радуя болельщиков.
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Kulimen
1486107910
Уйдет
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