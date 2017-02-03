Туран получил предложение из Китая на 100 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран получил заманчивое предложение из Китая. Один из местных клубов готов предложить 30-летнему футболисту четырехлетний контракт на сумму в 100 миллионов евро. Агент турецкого футболиста уже получил необходимую информацию, в ближайшие дни он готов начать переговоры с китайской стороной.

Известно, что ранее Туран уже получал от «Гуанчжоу Эвергранд» предложение контракта на три года и сумму в 50 миллионов евро, а «Шанхай Шеньхуа» – на 60 миллионов.