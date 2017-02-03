Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Не удивлен, что Слуцкий назвал меня экспертом №1»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не удивился лестным отзывам Леонида Слуцкого о его работе в качестве эксперта на телевидении.

    «Слуцкий назвал мой уровень космическим? Я не сильно удивился, откровенно говоря. Приятно, что тренер такого уровня оценил мою работу на телевидении. Еще я был однажды польщен, когда позвонил Гаджи Гаджиев, как никто другой знающий толк в футболе. Бубнов? Я его ни разу не слушал, неинтересно», – резюмировал Карпин.

    Отметим, что руководство «Матч ТВ» предложило новый контракт Карпину, специалист взял паузу на раздумья и обсуждение деталей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 февраля 2017, 16:35

      По нынешним временам на ТВ без экспертов не обойтись,
      Но Матч ТВ нужно ещё одним-двумя обзавестись.
      Чтоб не возникало клубных предрасположений
      И можно услышать и б/у Спартачей и других мнений.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > subbotaspartak 4 февраля 2017, 23:35

      Всех, кто не нужен нам на поле-
      Отправить в студию. В неволю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 февраля 2017, 16:13

      Валера , как эксперт хорош, говорит по делу, интересно слушать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 февраля 2017, 13:44

      Пожелаю только удачи и здоровья, но в тренеры он еще вернется, уверен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 3 февраля 2017, 11:32

      Да, а мы и не сомневались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 3 февраля 2017, 10:24

      Эксперт действительно хороший. Говорит всё по делу, есть конечно высокое самомнение, но почему бы и нет, заслужил своей игрой. Мало толковых экспертов у нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 февраля 2017, 09:07

      вот это его стихия....Валера давай)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 февраля 2017, 08:58

      Зря в комментаторы ушёл. Мог бы поработать ещё.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 08:56

      Самомнение у наших футбольных личностей конечно высокое. Спартак - Армавир - Матч тв. А ведет себя как победитель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 февраля 2017, 08:45

      Давай, Валера, жги!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 февраля 2017, 07:37

      Трнером не пошло, так на телевидении признали. как и везде в российском футболе.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11