Карпин: «Не удивлен, что Слуцкий назвал меня экспертом №1»

По нынешним временам на ТВ без экспертов не обойтись,
Но Матч ТВ нужно ещё одним-двумя обзавестись.
Чтоб не возникало клубных предрасположений
И можно услышать и б/у Спартачей и других мнений.
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не удивился лестным отзывам Леонида Слуцкого о его работе в качестве эксперта на телевидении.
«Слуцкий назвал мой уровень космическим? Я не сильно удивился, откровенно говоря. Приятно, что тренер такого уровня оценил мою работу на телевидении. Еще я был однажды польщен, когда позвонил Гаджи Гаджиев, как никто другой знающий толк в футболе. Бубнов? Я его ни разу не слушал, неинтересно», – резюмировал Карпин.
Отметим, что руководство «Матч ТВ» предложило новый контракт Карпину, специалист взял паузу на раздумья и обсуждение деталей.