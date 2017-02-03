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Карпин: «Не удивлен, что Слуцкий назвал меня экспертом №1»

3 февраля 2017, 01:23
21

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не удивился лестным отзывам Леонида Слуцкого о его работе в качестве эксперта на телевидении.

«Слуцкий назвал мой уровень космическим? Я не сильно удивился, откровенно говоря. Приятно, что тренер такого уровня оценил мою работу на телевидении. Еще я был однажды польщен, когда позвонил Гаджи Гаджиев, как никто другой знающий толк в футболе. Бубнов? Я его ни разу не слушал, неинтересно», – резюмировал Карпин.

Отметим, что руководство «Матч ТВ» предложило новый контракт Карпину, специалист взял паузу на раздумья и обсуждение деталей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (21)
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h3LL1k
1486074985
Валера нашёл своё призвание молодец)))
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elizaveta-285
1486077197
Иванович: «Виллиан рассказывал, что Луческу – тренер-победитель»
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Benifacto
1486082833
Валера!
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a-rakhmatov
1486087025
От главного тренера до телезвезды, неплохая карьера)))
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GoLenaStop
1486088191
Да, это лучше чем Бубнила...." Чем лучше? - Чем Бубнила !"
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ДСА
1486095419
Язык у Карпина подвешен получше, чем у Орлова.
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artem 81
1486096100
Бубнов по делу говорит про полезность, если сравнить с другими чемпами у нас сброд играет
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BoltCX
1486096676
Трнером не пошло, так на телевидении признали. как и везде в российском футболе.
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Zeff
1486101531
Зря в комментаторы ушёл. Мог бы поработать ещё.
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Наварх
1486106696
Эксперт действительно хороший. Говорит всё по делу, есть конечно высокое самомнение, но почему бы и нет, заслужил своей игрой. Мало толковых экспертов у нас.
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