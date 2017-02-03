Карпин: «Не удивлен, что Слуцкий назвал меня экспертом №1»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не удивился лестным отзывам Леонида Слуцкого о его работе в качестве эксперта на телевидении.

«Слуцкий назвал мой уровень космическим? Я не сильно удивился, откровенно говоря. Приятно, что тренер такого уровня оценил мою работу на телевидении. Еще я был однажды польщен, когда позвонил Гаджи Гаджиев, как никто другой знающий толк в футболе. Бубнов? Я его ни разу не слушал, неинтересно», – резюмировал Карпин.

Отметим, что руководство «Матч ТВ» предложило новый контракт Карпину, специалист взял паузу на раздумья и обсуждение деталей.