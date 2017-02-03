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    Мустафин: «Игроки «Мордовии» не бойкотируют тренировки»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что работа на учебно-тренировочном сборе в Крыму идет согласно плану.

    «Все нормально, команда тренируется. Условия для занятий, температура и качество полей нас вполне устраивают», – заявил Мустафин.

    Ранее сообщалось, что «Мордовия» бойкотирует тренировки из-за долгов по зарплате.

    Напомним, Мустафин возглавил команду после ухода Дмитрия Черышева. Вместе с ним команду покинул и занимавший должность директора Владимир Бибиков.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.02.2017 00:16
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