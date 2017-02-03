Мустафин: «Игроки «Мордовии» не бойкотируют тренировки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что работа на учебно-тренировочном сборе в Крыму идет согласно плану.

«Все нормально, команда тренируется. Условия для занятий, температура и качество полей нас вполне устраивают», – заявил Мустафин.

Ранее сообщалось, что «Мордовия» бойкотирует тренировки из-за долгов по зарплате.

Напомним, Мустафин возглавил команду после ухода Дмитрия Черышева. Вместе с ним команду покинул и занимавший должность директора Владимир Бибиков.