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    Владимир Бибиков

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Александрович
    Фамилия Бибиков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 февраля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мордовия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.12.2012 ЦСКА 2 : 1 Мордовия
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