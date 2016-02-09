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    • Директор «Мордовии»: «Ситуация с финансами стабилизируется»

    Директор «Мордовии»: «Ситуация с финансами стабилизируется»

    Директор «Мордовии» Владимир Бибиков рассказал, что клуб постепенно начал расплачиваться с долгами. Кроме того, он отметил, что со спокойствием относится к разгромным победам команды в контрольных матчах.

    – Спокойно отношусь к разгромных победам «Мордовии». Команда находится под нагрузкой и мы подбирали соперников невысокого уровня, – сказал Бибиков.

    – Уже определились, с кем будете играть на втором зарубежном сборе?

    – Пока нет, сделаем это уже на Кипре. Проведем 4-5 матчей. Хочется перейти к более сильным соперникам.

    – Как обстоят дела с финансовой ситуацией?

    – Все выправляется. Потихоньку гасим долги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2016 14:10
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1455017208
    Ну и слава Богу! Гордеев должен вывезти.
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    ologreds
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