Директор «Мордовии»: «Ситуация с финансами стабилизируется»

Директор «Мордовии» Владимир Бибиков рассказал, что клуб постепенно начал расплачиваться с долгами. Кроме того, он отметил, что со спокойствием относится к разгромным победам команды в контрольных матчах.

– Спокойно отношусь к разгромных победам «Мордовии». Команда находится под нагрузкой и мы подбирали соперников невысокого уровня, – сказал Бибиков.

– Уже определились, с кем будете играть на втором зарубежном сборе?

– Пока нет, сделаем это уже на Кипре. Проведем 4-5 матчей. Хочется перейти к более сильным соперникам.

– Как обстоят дела с финансовой ситуацией?

– Все выправляется. Потихоньку гасим долги.