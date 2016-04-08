Директор «Мордовии» Бибиков будет руководить командой в матче с ЦСКА

Тренер «Мордовии» Марат Мустафин заявил, что руководить командой в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА будет директор саранского клуба Владимир Бибиков. Напомним, что главный тренер Андрей Гордеев вчера подал в отставку.

– Сегодня состоялось общекомандное собрание. На нем было объявлено о перестановках в тренерском штабе. Тренировочным процессом перед матчем с ЦСКА будет руководить директор клуба Владимир Александрович Бибиков.

– А вы?

– По бумагам я исполняющий обязанности главного тренера. Но руководит тренировочным процессом и определяет состав Бибиков.

– Что сказал сегодня Андрей Гордеев?

– Он поговорил с ребятами. У него возникли семейные проблемы. Ему надо их решить. Ему дали время до 21-го числа. После этого все станет ясно.

– Какая обстановка сейчас в команде?

– Положительных эмоций вся эта ситуация не добавляет. Но команда настроена брать очки. Задачи остаться в премьер-лиге никто не отменял.

– Владимир Рыков вчера сказал, что задолженности по зарплате составляют три месяца...

– Сегодня было объявлено, что до 25 апреля будут погашены задолженности за два месяца и выплачены премиальные.

– Многих удивило, что Гордеев решил взять паузу перед матчем с ЦСКА.

– Меня тоже. Но что поделать? В душу к Львовичу я залезть не могу. Сложилась такая ситуация, надо двигаться дальше.