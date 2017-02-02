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  • Созин: «Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать»

Созин: «Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать»

2 февраля 2017, 17:49
15

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Представители игрока отметили, что «Рубин» уже отправил Локомотиву» официальное предложение по трансферу хавбека.

«Для меня Алексей Миранчук как футболист закончился. Не знаю, в чем причина того, что он хочет сорваться из «Локомотива», его агенты или он сам. Человек забил один гол, отдал одну голевую передачу, а вокруг него такая истерия – в «Спартаке» он будет получать столько, в «Рубине» столько. «Локомотив» — серьезный клуб по российским меркам. Одно дело, если бы Миранчук решал перейти в «Барселону» или «Баварию», но когда человек в 21 год думает, за какие миллионы ему уйти, футбол отходит на второй план.

Миранчук, перейдя в «Рубин», не забьет 40 голов. Как только игрок начинает открыто торговаться, с футболом закончено, футболиста больше нет. Он превращается в коммерческое предприятие. Хорошо это или плохо – решать ему. Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать. Впрочем, это его право», – заявил Созин.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (15)
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wobaekat
1486047250
Так и есть, увы Хороший мог получиться футболист
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benz665
1486048843
Пустая болтовня, непонятный Кокорин ничего не забивает и не делает передач,но это не мешает ему выступать и позорить сборную и он такой не один, когда весь футбол в стране куплен и продан, что толку об этом говорить вообще )))
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Asbjorn
1486049790
Что то про кокорина такого не говорили,когда он по командам скакал,вот если перейдет и не заиграет,тогда да
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тётя ASYA
1486051039
таких как он много, игрочишки!
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Taps
1486052309
Маленький Игорь Денисов. Плохо кончит.
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T 72
1486052530
У них мечта уехать в Китай или просидеть на лавке не напрягаясь
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ivanthebest
1486053407
У парня голову понесло не в ту степь, когда ещё Месси включил его в команду найк или как-то там ещё... Вот с тех пор он и начал хернёй страдать, вместо того чтобы ещё усердней впахивать на тренировках...
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Gullit 76
1486054201
Неплохо начинал,посмотрим что будет дальше!Рано зазвездился!И не с чего!
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LokoGoGo
1486067688
слово в слово мои мысли передал.
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Tolegeniskakov
1486101070
В след за Ринатом Жемалетдиновым.
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