Созин: «Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Представители игрока отметили, что «Рубин» уже отправил Локомотиву» официальное предложение по трансферу хавбека.

«Для меня Алексей Миранчук как футболист закончился. Не знаю, в чем причина того, что он хочет сорваться из «Локомотива», его агенты или он сам. Человек забил один гол, отдал одну голевую передачу, а вокруг него такая истерия – в «Спартаке» он будет получать столько, в «Рубине» столько. «Локомотив» — серьезный клуб по российским меркам. Одно дело, если бы Миранчук решал перейти в «Барселону» или «Баварию», но когда человек в 21 год думает, за какие миллионы ему уйти, футбол отходит на второй план.

Миранчук, перейдя в «Рубин», не забьет 40 голов. Как только игрок начинает открыто торговаться, с футболом закончено, футболиста больше нет. Он превращается в коммерческое предприятие. Хорошо это или плохо – решать ему. Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать. Впрочем, это его право», – заявил Созин.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.