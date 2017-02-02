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    Созин: «Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Представители игрока отметили, что «Рубин» уже отправил Локомотиву» официальное предложение по трансферу хавбека.

    «Для меня Алексей Миранчук как футболист закончился. Не знаю, в чем причина того, что он хочет сорваться из «Локомотива», его агенты или он сам. Человек забил один гол, отдал одну голевую передачу, а вокруг него такая истерия – в «Спартаке» он будет получать столько, в «Рубине» столько. «Локомотив» — серьезный клуб по российским меркам. Одно дело, если бы Миранчук решал перейти в «Барселону» или «Баварию», но когда человек в 21 год думает, за какие миллионы ему уйти, футбол отходит на второй план.

    Миранчук, перейдя в «Рубин», не забьет 40 голов. Как только игрок начинает открыто торговаться, с футболом закончено, футболиста больше нет. Он превращается в коммерческое предприятие. Хорошо это или плохо – решать ему. Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать. Впрочем, это его право», – заявил Созин.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 17:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 3 февраля 2017, 08:51

      В след за Ринатом Жемалетдиновым.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 февраля 2017, 23:34

      слово в слово мои мысли передал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2017, 19:50

      Неплохо начинал,посмотрим что будет дальше!Рано зазвездился!И не с чего!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 февраля 2017, 19:36

      У парня голову понесло не в ту степь, когда ещё Месси включил его в команду найк или как-то там ещё... Вот с тех пор он и начал хернёй страдать, вместо того чтобы ещё усердней впахивать на тренировках...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 февраля 2017, 19:22

      У них мечта уехать в Китай или просидеть на лавке не напрягаясь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 2 февраля 2017, 19:18

      Маленький Игорь Денисов.
      Плохо кончит.

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 2 февраля 2017, 19:02

      Что такое миранчук

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 февраля 2017, 18:57

      таких как он много, игрочишки!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2017, 18:44

      Вот не было бы лимита и ничего подобного тоже бы не было, а играли бы эти мажоры там где дадут играть, а не на бабки кто сколько даст. Все говорили что лимит принесет пользу всему нашему футболу и тем более впредверии ЧМ, но как видится ничего хорошего не предвидится.Мутко и К надо не футболом заниматься, а каким нибудь колхозом в глубинке

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Garrincha58 2 февраля 2017, 20:38

      Не будет лимита- не будет и молодых игроков. Кому захочется десятилетиями содержать целую академию юных футболистов, если проще купить подготовленного иностранца? Ты чушь написал.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 февраля 2017, 18:36

      Что то про кокорина такого не говорили,когда он по командам скакал,вот если перейдет и не заиграет,тогда да

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