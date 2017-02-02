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  • Хомуха: «Наверное, для Миранчука его агенты важнее, чем «Локомотив»

Хомуха: «Наверное, для Миранчука его агенты важнее, чем «Локомотив»

2 февраля 2017, 17:11
7

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Как отметил специалист, молодые игроки в финансовых вопросах слушают только своих агентов.

«Это рынок – кто больше предлагает, кто предоставляет лучшие условия, тот и получает футболиста. Если у игрока несколько предложений, он вправе выбирать. Либо ты предлагаешь сопоставимые условия, либо проигрываешь конкуренцию. Если игрок очень важен для клуба, значит нужно находить компромисс.

Видимо, для Миранчука его агенты важнее, чем клуб. На сегодня это реалии футбола, молодые игроки больше доверяют своим агентам, а не людям, которые их воспитывали. Как только вопрос касается денег, они слушают лишь агентов», – заявил Хомуха.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Хомуха Дмитрий
Комментарии (7)
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Александ1982
1486045292
это последствие нашего лимита -вот он юный Марадона в поисках бабла)))) место на скамейке протирать за дорого хочет
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S.sol
1486046541
В этом мире все хотят все и сразу. И агенты наживаются на этих желаниях. Средние игроки у которых с помощью агентов активно развивается чувство востребованности и врожденного мастерства достали уже!
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XaXatyn
1486047068
Деньги портят людей! Особенно наших! Не могу вспомнить не одного молодого игрока который побежал за деньгами и стал хорошим футболистом!
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LOKOfanatik19
1486049874
Лимит нужен, говорили они, к ЧМ 18 будут много молодых звезд, говорили они, надо ужесточать лимит, говорили они! А что имеем по сути, в сборной все те же люди(оборона из братьев и Сереги, Самедов переходит в Спартак, чтоб играть на ЧМ 18, все тот же вратарь бессменный, вроде и лучший в России, но как то надежности в воротах сборной не прибавляется, все тот же Глушаков!!!) А те ребята из Ростова, Рубина и еще откуда непоподи, которые блестают в клубах, на уровни сборных ничего не могут.... Вывод, да нет даже вопросы, где молодежь? ( или вот эта, которая, научилась пинать по мячу более или менее, пользуясь лимитом, просят такие деньги, что в ТОП чемпионатах, посмеются, посмотрев на то как они играют!
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Dammit
1486049936
Очень сомневаюсь, что Мира всё правильно сделал. Уходить от доверяющего ему тренера, умеющего воспитывать футболистов и давать им шанс вместо, где больше денег, но не факт, что прогресса - не очень верный ход. Но всё равно - удачи, может и вырастет в качественного игрока
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