Хомуха: «Наверное, для Миранчука его агенты важнее, чем «Локомотив»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Как отметил специалист, молодые игроки в финансовых вопросах слушают только своих агентов.

«Это рынок – кто больше предлагает, кто предоставляет лучшие условия, тот и получает футболиста. Если у игрока несколько предложений, он вправе выбирать. Либо ты предлагаешь сопоставимые условия, либо проигрываешь конкуренцию. Если игрок очень важен для клуба, значит нужно находить компромисс.

Видимо, для Миранчука его агенты важнее, чем клуб. На сегодня это реалии футбола, молодые игроки больше доверяют своим агентам, а не людям, которые их воспитывали. Как только вопрос касается денег, они слушают лишь агентов», – заявил Хомуха.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.