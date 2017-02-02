Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с критикой поведения фанатов «Райо Вальекано» по отношению к нападающему Роману Зозуле. Поклонники клуба выразили протест появлению в команде нападающего «Бетиса», вывесив на первой же тренировке игрока баннер «Вальекас — не место для нацистов».

«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».

Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины.

Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.

В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.

Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», – написал Павелко.

Напомним, из-за протеста болельщиков «Бетису» пришлось отозвать форварда из аренды. Кроме того, Зозуля не сможет играть в официальных матчах до июня 2017 года.