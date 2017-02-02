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  • Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

2 февраля 2017, 16:18
75

Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с критикой поведения фанатов «Райо Вальекано» по отношению к нападающему Роману Зозуле. Поклонники клуба выразили протест появлению в команде нападающего «Бетиса», вывесив на первой же тренировке игрока баннер «Вальекас — не место для нацистов».

«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».

Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины.

Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.
В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.

Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», – написал Павелко.

Напомним, из-за протеста болельщиков «Бетису» пришлось отозвать форварда из аренды. Кроме того, Зозуля не сможет играть в официальных матчах до июня 2017 года.

Источник: Facebook.com
Испания. Примера Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (75)
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alexis02lion
1486042075
А нечего с портретом Бандеры фотографироваться, если едешь в Вальекас, где не любят Франко и прочих фашистов и националистов. А то в АТО ездит, помогает материально, Бандеру по ходу уважает, если делает фото с его портретом и потом ещё хочет чтоб его уважали во всех городах.
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Gullit 76
1486042636
Стразу понятно кто здесь нацист и террорист!Очень плохо что эта павелка возглавляет укр футбол.Похоже там теперь так - если ты не сука последняя жить не дадут и начальником как эта шлюха фашистская не станешь.Не знал что дятел помогал убивать мирных жителей Донбаса,Разочарован в нём.
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werty
1486044205
Как украинцы смогли таких дебилов пустить к власти???
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Барс67
1486044649
Такой бред написать.А вообще чего Зозуля ожидал,когда на фоне нациста бандеры фотографировался?
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Kuban-Krasnodar
1486046494
"Путин фанат Райо Вальекано" Ждем завтра таких заголовков.
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Диктор
1486046917
Хохлы вообще сбрендили=везде уже руку России увидели.Идиоты
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m40
1486052052
Ну вот сам голословно обзывает жителей Донбаса российскими террористами, так почему испанцы не могут называть игрока нацистом? Есть подозрение, что Зозуля всё-таки успел как то отличиться, ну вряд ли фаны его за просто так стали так обзывать
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ivanthebest
1486053696
Ахаха) Такой срани я даже от укуренных типов не слышал... Российские террористы.... Вся Украина сдерживает их... Ну такие забавные, чесслово) Что ни день, то новый мем от хохлов)
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Антибиотик
1486057646
Даже в Испании не обходится без упоминания о России. Вот же ограниченные люди пришли на руководящие посты в Украине. Продались полностью западу. Да ладно, если бы продались, за так отдаются, как шлюхи, лишь бы соседу насолить))
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realitys
1486060243
Слава Иисусу и хвала Аллаху, что футбол в очередной раз доказывает свою непредвзятость и разумность благодаря БОЛЕЛЬЩИКАМ. Если человек считает фашиста бандеру героем, то он заслуживает всеобщего порицания и изгнания из честного общества. Испанцы тоже страдали от фашистов и воспоминания свои не продали за доллары.
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