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    Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

    Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с критикой поведения фанатов «Райо Вальекано» по отношению к нападающему Роману Зозуле. Поклонники клуба выразили протест появлению в команде нападающего «Бетиса», вывесив на первой же тренировке игрока баннер «Вальекас — не место для нацистов».

    «Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».

    Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины.

    Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.
    В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

    Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.

    Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», – написал Павелко.

    Напомним, из-за протеста болельщиков «Бетису» пришлось отозвать форварда из аренды. Кроме того, Зозуля не сможет играть в официальных матчах до июня 2017 года.

    Источник: Facebook.com

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    02.02.2017 16:18
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    Комментарии73
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 13:40

      На внеочередных парламентских выборах 2014 года избран народным депутатом от Блока Порошенко (№ 33 в партийном списке). Заместитель главы фракции, Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 3 февраля 2017, 03:48

      Кому нужен этот укроп?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 3 февраля 2017, 00:31

      Так Зозуля сам виноват, у него был целый пяток высказывание политической направленности, в футболе этого не любят, но хохлы настолько тупые, что не понимают этого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 февраля 2017, 22:40

      Да идите вы на...й еб...тые хохлы!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 2 февраля 2017, 22:16

      Долбаные хохлы!!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      realitys 2 февраля 2017, 21:30

      Слава Иисусу и хвала Аллаху, что футбол в очередной раз доказывает свою непредвзятость и разумность благодаря БОЛЕЛЬЩИКАМ. Если человек считает фашиста бандеру героем, то он заслуживает всеобщего порицания и изгнания из честного общества. Испанцы тоже страдали от фашистов и воспоминания свои не продали за доллары.

      8
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 2 февраля 2017, 20:47

      Даже в Испании не обходится без упоминания о России. Вот же ограниченные люди пришли на руководящие посты в Украине. Продались полностью западу. Да ладно, если бы продались, за так отдаются, как шлюхи, лишь бы соседу насолить))

      9
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    • ...
      Рейтинг: +40

      mukhakha 2 февраля 2017, 20:46

      ФФУ в обращении к ФИФА еще предложит ввести санкции в отношении РФС, почему-то мне так кажется, ведь они везде видят руку Владимира Владимировича.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 2 февраля 2017, 20:29

      Украина над вами весь мир смеется, кроме ваших союзников, нацистов, фашистов!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 2 февраля 2017, 20:09

      как так получилось что вся украина вдруг стала такой дурой?

      4
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > alp 2 февраля 2017, 20:29

      новый вид гриппа, прижилась только в Украине, и немножко в германии

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > alp 2 февраля 2017, 20:52

      Не все люди там превратились в оборотней, есть много нормальных, но нужно сначала продажную укропскую власть поменять, потом всё наладится. Хотя большинство моих родственников с Украины зомбированны. Я с ними даже разговаривать не могу.

      2
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