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  • Ламела может вернуться в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем

Ламела может вернуться в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем

2 февраля 2017, 11:15
6

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Ривер Плейт». Клубы приступили к обсуждению такого варианта развития событий. Аргентинская сторона готова взять в аренду 24-летнего футболиста.

«У Ламелы сейчас проблемы в психологическом плане. Он серьезно переживал из-за аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Radio La Red.

Стоит отметить, что с октября 2016 года Ламела не появлялся на поле из-за травмы бедра, которую он залечивал в Риме. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах своей команды в Премьер-лиге, в которых забил один гол и однажды отдал результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ривер Плейт Ламела Эрик Почеттино Маурисио
Комментарии (6)
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Dgad
1486023932
Жаль парня, но надо держаться и быть сильным в этой жизни, а то жизнь такая штука чуть дашь слабину и она тебя размажет
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Gr1goRush
1486026387
В таком случае только качественная игра в футбол может спасти его, я думаю.
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alexis02lion
1486033675
Пускай едет на родину. Без психологии в футболе никуда. Не надо расшатывать ситуацию в раздевалке. Пайет уже отличился. Вот подлечится морально тогда и вернётся. А шпорам надо уверенно идти к очередному завершению сезона в зоне Лиге чемпионов.
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mihail200606
1486054821
бл..., нежные все такие..
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