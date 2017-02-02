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    Ламела может вернуться в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Ривер Плейт». Клубы приступили к обсуждению такого варианта развития событий. Аргентинская сторона готова взять в аренду 24-летнего футболиста.

    «У Ламелы сейчас проблемы в психологическом плане. Он серьезно переживал из-за аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Radio La Red.

    Стоит отметить, что с октября 2016 года Ламела не появлялся на поле из-за травмы бедра, которую он залечивал в Риме. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах своей команды в Премьер-лиге, в которых забил один гол и однажды отдал результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 11:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 февраля 2017, 20:00

      бл..., нежные все такие..

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 февраля 2017, 14:07

      Пускай едет на родину. Без психологии в футболе никуда. Не надо расшатывать ситуацию в раздевалке. Пайет уже отличился. Вот подлечится морально тогда и вернётся. А шпорам надо уверенно идти к очередному завершению сезона в зоне Лиге чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 2 февраля 2017, 12:06

      В таком случае только качественная игра в футбол может спасти его, я думаю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 февраля 2017, 11:25

      Жаль парня, но надо держаться и быть сильным в этой жизни, а то жизнь такая штука чуть дашь слабину и она тебя размажет

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > SLAVAKPCC 2 февраля 2017, 12:38

      я не знаю в отличии от тебя о чем говорят в клубе анонимных неудачников,

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > SLAVAKPCC 2 февраля 2017, 13:32

      да о чем мне вообще с тобой спорить, ты троль который разве что и может в нете срать,

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