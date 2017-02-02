Ламела может вернуться в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Ривер Плейт». Клубы приступили к обсуждению такого варианта развития событий. Аргентинская сторона готова взять в аренду 24-летнего футболиста.

«У Ламелы сейчас проблемы в психологическом плане. Он серьезно переживал из-за аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Radio La Red.

Стоит отметить, что с октября 2016 года Ламела не появлялся на поле из-за травмы бедра, которую он залечивал в Риме. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах своей команды в Премьер-лиге, в которых забил один гол и однажды отдал результативную передачу.