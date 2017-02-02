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    Ласина Траоре признал проблему в функциональной подготовке

    Нападающий Ласина Траоре, перешедший в хихонский «Спортинг» на правах аренды, признал существование проблемы в своей функциональной подготовке.

    «Для меня выступление за «Спортинг» является отличной возможностью проявить себя. Чемпионат Испании подходит моим игровым качествам. Я очень доволен своими новыми одноклубниками и уже, можно сказать, адаптировался к команде. У нас есть игроки, владеющие французским и английским. Так что проблем со взаимопониманием нет.

    Я прекрасно осознаю, что у меня есть пробел в физической подготовке. Надеюсь, что в самое ближайшее время смогу его устранить», – приводит слова Траоре La Voz de Asturias.

    Напомним, что права на футболиста принадлежат «Монако». Первую часть текущего сезона 26-летний игрок провел в ЦСКА на правах аренды, сыграв в общей сложности 21 матч и забил шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 07:44
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