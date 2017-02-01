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    Президент «Локомотива»: «Алексей Миранчук хочет покинуть клуб»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прояснил ситуацию с продлением контрактов братьев Миранчуков.

    «По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно. Если же говорить об Антоне, то ситуация на нем, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за «Локо» — как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта», — сказал Геркус.

    Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны казанского «Рубина».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 23:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 08:50

      Молодой парень просто и пока своей головой думать не хочет. В Рубине финансовые условия лучше, но в отличие от Локомотива, в Казани не гарантируют место в основном составе. Аналогичный пример Соловьёва. Так же перспективный игрок как и Ал.Миранчук. Играл за Динамо на постоянной основе, но погнался за деньгами и убежал в Зенит. И что в итоге? Просидел на лавке и теперь покоряет ФНЛ в составе Воронежского Факела. А мог бы прогрессировать, набираться опыта играя в РФПЛ и зарабатывать хоть и меньше, но все равно бешеные деньги! Сейчас он понял, что рано он сунулся в Зенит, но уже поздно. Как бы не повторил и Миранчук его "сумасшедшую" карьеру

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 2 февраля 2017, 05:53

      Бог с ним!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 февраля 2017, 05:09

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      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 2 февраля 2017, 02:03

      Если хочет, то отпустите. Насильно мил не будешь.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 февраля 2017, 01:17

      с Траоре сериал закончился , надеюсь что и с ним в ближайшее время закончится !

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 2 февраля 2017, 01:16

      Ну покеда Алёша, покеда)))))))

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 2 февраля 2017, 00:56

      пора Локо к Динамо

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 2 февраля 2017, 00:49

      ну что сказать) да особо то и нечего... раньше уже писал, что он потерей не станет для Локо! всем, чем он смог запомниться так это:1) Гол в ворота Кубани, 2) Попал в команду Месси, 3) своим талантом, который не смог реализовать... по играм этого сезоны было видно, что он не готов до конца для большого футбола... в Локо ему давали игровую практику и до конца сезона он бы точно выходил на поле... в другом же клубе ему это не только не гарантировано, но еще и увидят его реальный уровень и поймут, что у него огромный потенциал, а реализовать он его не может... и будет ходить вечно перспективным как 90% русских игроков... Леше желаю удачи) ни чего плохого для клуба он сделать не успел так что пусть уходит спокойно)

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 февраля 2017, 00:48

      Давай до свидания!

      1
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 2 февраля 2017, 00:30

      Cделал дело - гуляй смело !

      0
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