Президент «Локомотива»: «Алексей Миранчук хочет покинуть клуб»

Молодой парень просто и пока своей головой думать не хочет. В Рубине финансовые условия лучше, но в отличие от Локомотива, в Казани не гарантируют место в основном составе. Аналогичный пример Соловьёва. Так же перспективный игрок как и Ал.Миранчук. Играл за Динамо на постоянной основе, но погнался за деньгами и убежал в Зенит. И что в итоге? Просидел на лавке и теперь покоряет ФНЛ в составе Воронежского Факела. А мог бы прогрессировать, набираться опыта играя в РФПЛ и зарабатывать хоть и меньше, но все равно бешеные деньги! Сейчас он понял, что рано он сунулся в Зенит, но уже поздно. Как бы не повторил и Миранчук его "сумасшедшую" карьеру
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прояснил ситуацию с продлением контрактов братьев Миранчуков.
«По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно. Если же говорить об Антоне, то ситуация на нем, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за «Локо» — как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта», — сказал Геркус.
Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны казанского «Рубина».