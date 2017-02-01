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  • Президент «Локомотива»: «Алексей Миранчук хочет покинуть клуб»

Президент «Локомотива»: «Алексей Миранчук хочет покинуть клуб»

1 февраля 2017, 23:45
15

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прояснил ситуацию с продлением контрактов братьев Миранчуков.

«По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно. Если же говорить об Антоне, то ситуация на нем, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за «Локо» — как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта», — сказал Геркус.

Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны казанского «Рубина».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (15)
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PAVLODAR
1485984618
Cделал дело - гуляй смело !
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mdu86
1485985694
Давай до свидания!
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RedGreenHooligan
1485985759
ну что сказать) да особо то и нечего... раньше уже писал, что он потерей не станет для Локо! всем, чем он смог запомниться так это:1) Гол в ворота Кубани, 2) Попал в команду Месси, 3) своим талантом, который не смог реализовать... по играм этого сезоны было видно, что он не готов до конца для большого футбола... в Локо ему давали игровую практику и до конца сезона он бы точно выходил на поле... в другом же клубе ему это не только не гарантировано, но еще и увидят его реальный уровень и поймут, что у него огромный потенциал, а реализовать он его не может... и будет ходить вечно перспективным как 90% русских игроков... Леше желаю удачи) ни чего плохого для клуба он сделать не успел так что пусть уходит спокойно)
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pntrz
1485986171
пора Локо к Динамо
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sasha_klub
1485987397
Ну покеда Алёша, покеда)))))))
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XaXatyn
1485987431
с Траоре сериал закончился , надеюсь что и с ним в ближайшее время закончится !
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Наварх
1485990185
Если хочет, то отпустите. Насильно мил не будешь.
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artem 81
1486001354
+
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АлёшкА91
1486004032
Бог с ним!
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Joko21
1486014640
Молодой парень просто и пока своей головой думать не хочет. В Рубине финансовые условия лучше, но в отличие от Локомотива, в Казани не гарантируют место в основном составе. Аналогичный пример Соловьёва. Так же перспективный игрок как и Ал.Миранчук. Играл за Динамо на постоянной основе, но погнался за деньгами и убежал в Зенит. И что в итоге? Просидел на лавке и теперь покоряет ФНЛ в составе Воронежского Факела. А мог бы прогрессировать, набираться опыта играя в РФПЛ и зарабатывать хоть и меньше, но все равно бешеные деньги! Сейчас он понял, что рано он сунулся в Зенит, но уже поздно. Как бы не повторил и Миранчук его "сумасшедшую" карьеру
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