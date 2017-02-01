Президент «Локомотива»: «Алексей Миранчук хочет покинуть клуб»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прояснил ситуацию с продлением контрактов братьев Миранчуков.

«По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно. Если же говорить об Антоне, то ситуация на нем, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за «Локо» — как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта», — сказал Геркус.

Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны казанского «Рубина».