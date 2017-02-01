Орещук: «России некого продавать в Европу»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о востребованности российских футболистов в Европе.

«Нам некого продавать, а если есть кого, то ребята с русским паспортом самим нужны. Да и платят дома больше, чем можно получить в Европе. Туда хотят ехать те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги. Средняя, небольшая зарплата футболиста в РФПЛ 15 тысяч евро. В Европе можно заработать почти под 30 тысяч. В год в среднем получается 360 тысяч евро. Эти деньги готовы платить в Германии, Испании. За такие деньги нас там не ждут, за меньшие – да. Когда ты молодой, тебе все равно сколько платят. А более взрослым надо учитывать многие моменты», — считает Орещук.

Ранее сообщалось об интересе к Магомеду Оздоеву и Алану Дзагоеву со стороны «Шальке-04» и «Фиорентины» соответственно.