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    Орещук: «России некого продавать в Европу»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о востребованности российских футболистов в Европе.

    «Нам некого продавать, а если есть кого, то ребята с русским паспортом самим нужны. Да и платят дома больше, чем можно получить в Европе. Туда хотят ехать те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги. Средняя, небольшая зарплата футболиста в РФПЛ 15 тысяч евро. В Европе можно заработать почти под 30 тысяч. В год в среднем получается 360 тысяч евро. Эти деньги готовы платить в Германии, Испании. За такие деньги нас там не ждут, за меньшие – да. Когда ты молодой, тебе все равно сколько платят. А более взрослым надо учитывать многие моменты», — считает Орещук.

    Ранее сообщалось об интересе к Магомеду Оздоеву и Алану Дзагоеву со стороны «Шальке-04» и «Фиорентины» соответственно.

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2017 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 февраля 2017, 17:04

      Не буду ходить далеко,
      Надо продать Мудко.
      И среди европейцев славных
      Мы со временем станем на равных.

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 2 февраля 2017, 09:30

      можно и по другому сказать,из России никто не хочет ехать в Европу,потому что там надо много пахать и мало платят

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 февраля 2017, 02:05

      Пиломатериал есть ещё.

      -1
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