Руководство «Зенита» не отпускает Могилевца в «Ростов»

Зениту срочно нужно еще купить игроков и раздать их в аренду в клубы РФПЛ, чтобы как-то остановить конкурентов на чемпионство. Осталось еще чуть - чуть и уже будут команды в аренде у Зенита. Пока газпром башляет - надо пользоваться.
Ну а если серьезно - очень жаль Могилевца, "попал" парень.
Трансфер полузащитника «Зенита» Павла Могилевца в «Ростов» на грани срыва. Напомним, футболист уже выступал за донскую команду на правах аренды в прошлом сезоне.
Как сообщает источник, тренерский штаб петербургской команды согласен расстаться с 24-летним игроком, однако руководство «Зенита» не собирается продавать хавбека.
В нынешнем сезоне Могилевец сыграл в РФПЛ в общей сложности 21 минуту.