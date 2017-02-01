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Руководство «Зенита» не отпускает Могилевца в «Ростов»

1 февраля 2017, 10:36
27

Трансфер полузащитника «Зенита» Павла Могилевца в «Ростов» на грани срыва. Напомним, футболист уже выступал за донскую команду на правах аренды в прошлом сезоне.

Как сообщает источник, тренерский штаб петербургской команды согласен расстаться с 24-летним игроком, однако руководство «Зенита» не собирается продавать хавбека.

В нынешнем сезоне Могилевец сыграл в РФПЛ в общей сложности 21 минуту.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов Зенит Могилевец Павел
Комментарии (27)
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Rasil
1485934751
Что за люди?! Просто так погубят карьеру футболиста!!!
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Garrincha58
1485934984
такая корова самим нужна и Ломбертса тоже не отпустят и Маурисио и Юсупова с Рязанцевым а вдруг они заиграют и станут новыми русскими звездами
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Ele13
1485937502
Павел сидел на скамейке весь чемпионат в Зените, а в Ростове играл постоянно. Зачем вот так карьеру парню ломать? Понятно, что и весной времени игрового не дадут ему.
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Джек Харпер
1485938408
кто бы сомневался... жаль Зенит не сыграет в этом сезоне... вовремя проскочили, когда Ростов играл полудублем и думал о евровесне - а то бы напихали как прошлой весной лузерам))) минусуйте, сине-бело-голубые)))
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FanatSerj
1485938652
Картавый недавно тут Новосельцева вспоминал, что с приходом Ивановича сидеть ему на банке прочно. И понравилось его выражение:
"Что пример Соловьева никого ничему не научил?" видно или не научил или все же ЗП важнее всякого футбола и карьеры.
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шеффилд таун
1485944027
КОЗЛЫ ПИДЕРСКИЕ!!!!!!
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Misha78
1485944352
Отпустите Пашу, пусть играет!
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vgarakh
1485945113
Вот она, бомжацкая политика!!!
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balaton78
1485945694
Политика Зенита проста-пусть гниет на лавке,но конкуренту в чемпионате не отдадим.Ни себе ни людям.
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Totti11
1485945946
Пипец!!! Тренерскому штабу не нужен, а руководству нужен!!! Зачем? тапочки приносить или за коньячком бегать??? Что за чушь!!!??? Отпустите в Ростов и сборная России получит ещё одного добротного игрока перед Чемпионатом Мира! Бекиевич сделает, не сомневайтесь!!!
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