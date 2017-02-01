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    Руководство «Зенита» не отпускает Могилевца в «Ростов»

    Трансфер полузащитника «Зенита» Павла Могилевца в «Ростов» на грани срыва. Напомним, футболист уже выступал за донскую команду на правах аренды в прошлом сезоне.

    Как сообщает источник, тренерский штаб петербургской команды согласен расстаться с 24-летним игроком, однако руководство «Зенита» не собирается продавать хавбека.

    В нынешнем сезоне Могилевец сыграл в РФПЛ в общей сложности 21 минуту.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.02.2017 10:36
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +415

      radga 1 февраля 2017, 18:59

      Зениту срочно нужно еще купить игроков и раздать их в аренду в клубы РФПЛ, чтобы как-то остановить конкурентов на чемпионство. Осталось еще чуть - чуть и уже будут команды в аренде у Зенита. Пока газпром башляет - надо пользоваться.
      Ну а если серьезно - очень жаль Могилевца, "попал" парень.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 1 февраля 2017, 15:59

      Нахрена этот Паша Зениту? Не понимаю. Еще бы товарища Нету прихватил с собою!

      -1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 1 февраля 2017, 14:59

      Игра Могилевца не впечатляет.Конечно надо отпустить,пусть набирается опыта и професионализма,если сможет и успеет(не юноша уже).

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 1 февраля 2017, 13:45

      Пипец!!! Тренерскому штабу не нужен, а руководству нужен!!! Зачем? тапочки приносить или за коньячком бегать??? Что за чушь!!!??? Отпустите в Ростов и сборная России получит ещё одного добротного игрока перед Чемпионатом Мира! Бекиевич сделает, не сомневайтесь!!!

      3
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      Рейтинг: -256

      balaton78 1 февраля 2017, 13:41

      Политика Зенита проста-пусть гниет на лавке,но конкуренту в чемпионате не отдадим.Ни себе ни людям.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 февраля 2017, 13:31

      Вот она, бомжацкая политика!!!

      5
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      Рейтинг: +146

      Misha78 1 февраля 2017, 13:19

      Отпустите Пашу, пусть играет!

      2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 1 февраля 2017, 13:13

      КОЗЛЫ ПИДЕРСКИЕ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 февраля 2017, 12:19

      Не надо было убегать в Зенит .

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 > Nesterenko 1 февраля 2017, 13:42

      Он и не убегал...в Зените он на контракте..в Ростове был в аренде!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > balaton78 1 февраля 2017, 13:47

      Я имею ввиду когда по арендам начал бегать не надо было убегать обратно в Зенит.

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 1 февраля 2017, 12:13

      Паша не бесплатно, а на хорошем контракте. В Ростове надо вламывать, а зачем? Вот если с прицелом на сборную, тогда нужна практика.....

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