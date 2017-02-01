Руководство «Зенита» не отпускает Могилевца в «Ростов»

Трансфер полузащитника «Зенита» Павла Могилевца в «Ростов» на грани срыва. Напомним, футболист уже выступал за донскую команду на правах аренды в прошлом сезоне.

Как сообщает источник, тренерский штаб петербургской команды согласен расстаться с 24-летним игроком, однако руководство «Зенита» не собирается продавать хавбека.

В нынешнем сезоне Могилевец сыграл в РФПЛ в общей сложности 21 минуту.