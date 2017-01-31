«Локомотив» достиг договоренности о переходе Кухарчика

«Локомотив» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим «Легии» Михалом Кухарчиком. По информации источника, сумма сделки составит 1,4 миллиона евро.

25-летний игрок защищает цвета варшавского клуба с 2009 года. Всего в его активе 260 матчей, 50 голов и 45 результативных передач.

Ранее в польских СМИ высказывалось предположение, что Кухарчик может продолжить карьеру в «Амкаре».

В текущем сезоне футболист провел 26 матчей, записав в свой актив четыре гола и две результативные передачи.