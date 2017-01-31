«Гамбург» подписал полузащитника «Гремио» Уолласа

Воспитанник «Гремио» Уоллас продолжит карьеру в «Гамбурге». Срок соглашения с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2021 года.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Всего на счету Уолласа значатся 107 матчей за «Гремио», в которых полузащитник забил два мяча и отдал три голевые передачи. Также Уоллас провел две игры в футболке национальной сборной Бразилии.

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