Миливойевич, интересовавший «Зенит», перейдет в «Кристал Пэлас».

Полузащитник «Олимпиакоса» Лука Миливойевич продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

Сделка будет завершена официально после того, как 25-летний футболист пройдет медосмотр в новом клубе. По неофициальным данным, «Кристал Пэлас» заплатит за Миливойевича около 15 миллионов евро.

Ранее в услугах серба был заинтересован «Зенит», руководство которого, по слухам, предлагало за футболиста 10 миллионов евро.

Отметим, что после 22-х туров в текущем чемпионате АПЛ «Кристал Пэлас» находится в зоне вылета, на 18-м месте в турнирной таблице.