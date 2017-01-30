Пайет согласился на существенное понижение в зарплате при переходе в «Марсель»

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет при переходе в «Марсель» дал согласие на существенное понижение зарплаты.

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро назвал это красивым жестом со стороны игрока.

Напомним, что контракт Пайета с французским клубом рассчитан на 4,5 года, а сумма трансфера составила, по неофициальным данным, порядка 30 миллионов евро.

«Вест Хэм», в свою очередь, настоял на том, чтобы футболист перед возвращением на родину вернул в клубную кассу зарплату за январь.