Игроки «Мордовии» находятся на медобследовании в одной из московских клиник

Игроки «Мордовии» сегодня прибыли в Москву для прохождения детального медицинского обследования в одной из клиник спортивной медицины. Изначально выход команды из отпуска планировался 12 января, но футболисты саранского клуба отказались начинать тренировки до тех пор, пока с ними не рассчитаются по зарплате.

В субботу, 28 января, со слов главного тренера «Мордовии» Дмитрия Черышева стало известно, что руководство республики выделило финансы для клуба, и во вторник саранцы отправятся на сбор в Крым, где начнут готовиться к весенней части сезона.

После 24-х туров «Мордовия» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.