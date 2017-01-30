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  • Газизов: «Уфа» не вела переговоров по Кержакову и Рязанцеву»

Газизов: «Уфа» не вела переговоров по Кержакову и Рязанцеву»

30 января 2017, 12:33
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что клуб не обращался в «Зенит» на предмет трансферов нападающего Александра Кержакова и хавбека Александра Рязанцева.

«Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в «Уфу» нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего. Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально», – сказал Газизов.

В текущем чемпионате России 34-летний Кержаков принял участие в девяти матчах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. 30-летний Рязанцев в этом сезоне на поле еще не появлялся.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Рязанцев Александр Кержаков Александр
Комментарии (1)
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NighteMare
1485810347
Рязанцев в рубине хорошо играл, в зените затух и уже слухи об уфе..... на понижение идет
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