Газизов: «Уфа» не вела переговоров по Кержакову и Рязанцеву»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что клуб не обращался в «Зенит» на предмет трансферов нападающего Александра Кержакова и хавбека Александра Рязанцева.

«Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в «Уфу» нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего. Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально», – сказал Газизов.

В текущем чемпионате России 34-летний Кержаков принял участие в девяти матчах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. 30-летний Рязанцев в этом сезоне на поле еще не появлялся.