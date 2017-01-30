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Ротенберг: «Локомотив» должен побеждать в каждом матче»

30 января 2017, 06:40
1

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о целях, которые его команда преследовала в контрольном матче с «Осиеком» на втором сборе в Испании.

«Я впервые отыграл весь матч после достаточно серьезной травмы. Очень рад, что тренерский штаб позволил провести все 90 минут. Это важно, чтобы понять, в какой форме находишься.

Юрий Палыч славится тяжелыми сборами. Мы провели здесь уже две недели, так что ребята набирают форму. Могу сказать, что чувствую себя лучше. Но со стороны, конечно, виднее.

Насколько важна победа над «Осиеком»? «Локомотив» должен побеждать в каждом матче. «Осиек» – хороший соперник, с которым получилась интенсивная игра. Тренерский штаб сейчас смотрит оптимальные сочетания состава, а футболисты доказывают свое право на место в основе. Мы работаем, тренеры делают выводы.

Активность в этом матче Игнатьева? Я не раз играл против Влада. Это большой профессионал. Он всегда активен, так что играть вместе с ним – одно удовольствие. Уверен, что Игнатьев принесет большую пользу «Локомотиву», – сказал Ротенберг.

Товарищеский матч «Локомотив» – «Осиек» закончился со счетом 2:1.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (1)
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Tostao
1485761634
Игра Игнатьева померкла, На фоне Бори Ротенберга. Он аут подаёт как БОГ! Так и Роналду бы не смог!
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